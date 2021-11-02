《套期保值－蕭猷華》剖析油價、天然氣上升原因

《套期保值》能源價格急升，國際油價已升至２０１４年以來高位，每桶８０美元以上，不

但推高通脹，增加企業成本之外，亦拉升汽油價格，紐交所ＲＢＯＢ汽油價格由２０２０年１２

月底的每加侖１﹒４０美元，升至昨天的２﹒４０美元，今年升幅達７０％。另一方面，香港本

地汽油價格，以Ｓｈｅｌｌ蜆殼零售價提供，９月１日至１１月１日的兩個月，由每公升

１９﹒７４元升至２０﹒５９元，升了４﹒３％。此外，港燈、中電因煤價高企，最近亦向政府

提出加電費申請。故此，國際能源價格走勢，都是大家切身的問題。



＊世紀疫情加極端天氣＊



去年的世紀疫情，加上極端天氣頻生，都是能源價格上升的主因。２０２０年１月，美國原

油日產量為１２８０萬桶，但在疫情發生後，２０２０年４月，美國油價一度跌至負４０美元，

導致一些生產商破產。與此同時，美國亦由淨原油出口國變成入口國，過去四個月，美國每日平

均入口１３０萬桶油。此外，活躍鑽油井平台亦由疫情前的７００多座，減少至４４０座，主要

因為鑽油勘探商減少投資開採，他們寧願將資金還債、派息，都不願再投資，就算現在增加鑽油

井數目，產油量短期內亦不能復原至疫情前水平。

另一方面，「拉尼娜」現象出現，全球氣候暖化，反而引發冬季氣溫更加寒冷，因為北極氣

溫升高導致冰川融化，大量冰冷海水進入海洋，同時亦增強北極冷空氣南下。上個月，內蒙古、

黑龍江、日本北海道迎來今年首場大雪，氣溫急降。氣象學家預期今年北半球冬季氣溫較往年低

，天然氣價格首當其衝，歐洲氣價已升至６年高位，美國天然氣價亦油疫情前２﹒５美元左右升

至最高６﹒５美元。



＊「北溪２號」供氣受阻＊



俄羅斯作為全球最大天然氣產國，近年興建了新的天然氣管道「北溪２號」，經海底由烏克

蘭、波蘭輸送到德國。本來，歐洲可以受益於俄羅斯供氣計劃，即使冬季天氣再寒冷，歐洲都有

足夠天然氣可用，但由於遭到美國「叫停」，更制裁了「北溪２號」的發展商。

為甚麼美國「叫停」？首先，現在歐洲天然氣大部分由烏克蘭提供，美國反對主因是擔心俄

羅斯控制歐洲天然氣的供應，和影響烏克蘭的利益，俄羅斯政府早前已經表示，會提供過境費給

烏克蘭。雖然如此，美國仍然反對。俄羅斯總統普京表示，暫不會對歐洲增加供氣，除非「北溪

２號」能夠開通。故此，歐洲缺乏天然氣，實情又是一場政治事件，恐怕歐洲人民今年亦要「捱

貴氣」了。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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