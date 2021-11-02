《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局關水喉了

《缸邊隨筆》今周，美儲局議息會，會後應公布自今年１２月起（最快是１１月中起），減

少買債規模，每月少買１５０億，到明年６月全部停買，明年７月起加息，可以每年加兩次，一

直加至２０２５年。市會點？



市會點？理論上是經濟衰退，市跌。昨日文章已講了，昨日文章展示了２０年與３０年美債

息有倒掛，有投資者會認為，唓！２０年、３０年息，我都無眼睇咁長啦。不是這樣，利息曲線

是郁一線而動所有線的。上周五就見美２年和１０年債息，不見拉陡，而是稍拉平（拉得好平就

會倒掛）。結果是有家全球最大的對沖基金Ｃｈｒｉｓ Ｒｏｋｏｓ光在１０月份（可能就是在

１０月最尾一、兩星期）輸了１１％，一個月輸１１％，是勁勁的輸，原因是此基金賭錯邊。通

脹嘛，美儲局又束手無策，必然是長息（反映通脹）升得快過短息，所以Ｃｈｒｉｓ

Ｒｏｋｏｓ會沽長債買短債（息口跟債價成反比走向，息升債價跌，息跌債價升），這是個實食

無黐牙的穩賺對沖賭法，直到市場風向或決策者手影一轉，話會加息，長債息就會回下（因通脹

會受壓）而短債息會上升（因短息會加嘛！），就會出現長短債息間的差距拉窄，以至倒掛，以

前那個沽長債買短債的對沖，立即成毒藥，當炒家都急平倉╱冚倉時，就有戲院失火效應，息變

化更急，冚都冚唔切。



基本上，債市是隻灰犀牛，平時是不動如山、如犀牛，但一動起來，犀牛是可以時速逾６０

哩，在犀牛未動之前做對邊的投機者，在犀牛一動時，便是做錯邊，易瓜。凡看到息口急升圖，

不要以為，唓，加拿大息升，澳洲息升啫，好遠之地，幾時打到嚟，而是要考慮，你買的退休基

金有無買到加債、澳洲債呢？基金經理如有，又是否及時改做對邊？（九成不會咁快轉身），輸

贏就會在下月的基金報告中看到。



＊小心環球息率升＊



環球市場一體化，大家是環環相扣，２００８年雷曼爆破，一家公司就拖到全球火燭，就是

一例。



一句：環球息率這隻灰犀牛已動起來了，小心。



美息會怎加？其中一個因子是看通脹走向，據高盛估未來幾年美國息口走向，自２０２２年

７月起，美國要加息了。其時，美國的通脹亦將處於近年的高水平，加息之後，通脹有望回落，

但仍處於美儲局今時認為不可接受的２％以上水平，所以要陸續加息。



在這情況下，市會怎走？筆者在２０１８年１２月２８日，《又是水晶線》一文中估過了，

筆者老作的延伸至２０３７年的，應夠筆者用（屆時筆者應死了啩）。圖中見是２０２０年初見

底回升，升至２０２２年初，回調至２０２３年初，再升至２０２４年中，如按高盛的２０２２

年中加息，則這個２０１８年時的機械式估算，又似乎有機會估到。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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