《專家之言－李偉傑》六中全會料見經濟方向，減碳題材股仍受注目

《專家之言》內地剛公布１０月份官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４９﹒２％遜預

期，而１０月財新製造業ＰＭＩ升至５０﹒６高於預期，官方與財新數據出現落差，相信是大型

企業與中小企業承受成本壓力不一，出現短暫分歧，預料第四季電力供應以及原材料價格上漲等

因素，將對ＰＭＩ帶來較直接影響，數據公布後內地股市表現較為平穩，因現時市場關注重點除

了是經濟數據外，１１月８日北京將召開中共第１９屆中央委員會第六次全體會議，簡稱六中全

會，屆時未來經濟方向定調預料將有較明確方向。



＊Ｇ２０未有積極應對碳排放，內地已提「雙碳」目標＊



另一方面，一連兩日的Ｇ２０峰會剛結束，意大利總理德拉吉發言時強調，必須設下與《巴

黎協定》一致的長遠目標，並快速行動以達成目標，要加快淘汰煤電，增加投資在可再生能源，

並選擇幫助其他國家應對氣候變化，惟文件未有提及２０５０年碳中和的目標，僅稱如有需要應

加強限制排放，雖然聯合國氣候變化大會在周日（３１日）同步揭幕，但見Ｇ２０領袖未有預期

般積極應對碳排放問題，因此本周初期見潔淨能源等板塊亦缺乏動力出現橫行整固格局。環球各

國未有積極配合，但內地早前已提出２０３０年二氧化碳排放量達到峰值、２０６０年碳中和的

「雙碳」目標，因此相信潔淨能源以及電動車等題材性股份，在內地投資市場未來依然備受注目

。



＊市場關注美儲局議息會議，港股投資情緒較審慎＊



而港股在上周高位２６２３４點位置缺乏利好消息下再次回軟，加上美國對中電信等企業排

外，市場對早前中美關係回暖信號再次帶來憂慮，５０天移動平均線再度失守，防守區間應下調

至２４７００點９月尾橫行區頂部作為支持，現時市場關注本周四（５日）美國聯儲局議息會議

，市場共識認為今次將公布美國將開始減少買債規模，俗稱收水，雖然已有一定市場預期，但大

家較為關注是議息會議後，聯儲局言論未來是偏鷹還是偏鴿，同時亦預計對明年加息時間會有更

明確預期，因此港股短線投資情緒亦較為審慎，上方阻力區間暫時放在２６０００點。《財經評

論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請

擁有財務權益）



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