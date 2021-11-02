【車股未轉勢】贛鋒獲Ｔｅｓｌａ訂單兼摩笛吹奏，惟弱勢仍未改？

《經濟通通訊社記者梁凱菱２日報道》贛鋒鋰業（０１７７２）與Ｔｅｓｌａ簽新產品供應

合約，疊加Ｔｅｓｌａ隔晚再破頂的因素，贛鋒今早一度飆９％，並獲近兩億資金淨主動買入。

不過，強勁升幅隨大市升幅收窄而減少，難道今次獲Ｔｅｓｌａ訂單仍難改贛鋒近期疲態？



＊贛鋒升幅雖大收窄，惟大戶買家積極入市＊



贛鋒今早裂口高開近９％，報１５６﹒５元，早市初段見過１５７元後反覆回落，目前只漲

５﹒２２％，報１５１﹒１元。雖然目前的資金流向仍可觀，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截

至１１時３０分，贛鋒錄得１﹒７２億元資金淨主動買入，佔成交金額近２１％，反映淨掃貨規

模具參考價值；亦扭轉過去五個交易日平均錄得近８６８萬元資金淨主動賣出的向淡局勢。

細看成交分析，亦見大戶掃貨態度非常積極。單計標準自動對盤交易，成交金額２００萬或

以上，即大戶或以上的主動買沽比率報７９：２１，反映大戶買家積極入市。特大戶及超級大戶

的主動買沽比率更理想，高達１００：０，意即每１００元的交易，１００元全為主動買盤。再

者，加權平均價隨成交金額遞增，反映愈大戶愈願意以高價買入，同屬利好訊號。各標準自動對

盤交易的成交金額範圍的主動買沽比率及加權平均價可細看下表。



贛鋒鋰業成交分析（截至１１：３０）

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標準自動對盤交易單宗成交金額 主動買沽比率 加權平均價 （元）

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全部交易 ６１ ： ３９ １５３﹒７０２

１００萬或以上 （非散戶或以上） ７４ ： ２６ １５４﹒３８４

２００萬或以上 （大戶或以上） ７９ ： ２１ １５４﹒６９２

５００萬或以上 （特大戶或以上） １００ ： ０ １５５﹒７２７

１０００萬或以上 （超級大戶或以上） １００ ： ０ １５６﹒０００

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不過，股價自高位回落是不爭的事實，觀乎《資金流向》圖表，１５４元已成較大的即市阻

力位。



＊突破前高位１６１元才可看高一線＊



事實上，今次並非贛鋒首獲Ｔｅｓｌａ採購電池級氫氧化鋰產品訂單，其於２０１８年曾於

Ｔｅｓｌａ簽署３年合約（可延期３年），當時Ｔｅｓｌａ的採購量為贛鋒的年產能２０％。對

比今次，合約同為３年期，惟數量及金額尚未知，有待Ｔｅｓｌａ發出的採購訂單為準，但贛鋒

已預計會為期內收入帶來積極影響。

大摩認為，雖然贛鋒未披露Ｔｅｓｌａ採購數量及金額，惟假設氫氧化鋰價格不變，足可預

計贛鋒未來數季的盈利將進一步改善。事實上，贛鋒大部分氫氧化鋰通產品是透過長期合約出售

給海外客戶，其價格自今年９月以來強勁上漲。大摩維持贛鋒鋰業「增持」評級，以及１８９元

目標價。

不過，輝立證券董事黃瑋傑看法相對審慎。他今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《

開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，今次簽約視為「續約」較合適。雖然贛鋒早已是

Ｔｅｓｌａ的供應商，惟近日股價明顯比接連破頂的Ｔｅｓｌａ落後。黃師傅認為，與其股價早

已急升有關，前高位１６１元為短期關鍵位。若未能升破１６１元，料將下試５０天線（現價約

為１５０﹒４元）。雖然他看好贛鋒的基本面，皆因其業務覆蓋整個鋰電池產業的上、中、下游

，即鋰資源提取、加工以至電池製造，但考慮到近日股價走勢疲弱，持貨者可吼高適量減持，未

持貨者則不宜高追，若跌穿１００天線（現價約為１４４﹒５元），或考驗前低位１２８﹒１元

。當時ＲＳＩ呈現底背馳，料約１２８元水平支持力較大。



＊進取投資者可小注部署比亞迪！＊



對比現時部署贛鋒錐業，黃師傅較偏好比亞迪。雖然比亞迪上日（１日）宣布配股，惟股價

仍未需要下試配售價２７６元。再者，早前股價突破前高位２９５元，技術上一般會出現後抽回

試前阻力，故認為調整屬正常及健康，只是宣布配股後，股價調整幅度略較深。比亞迪上日低位

為２８０﹒６元。

比亞迪今早重返前高位２９５元之上，現價報２９８﹒２元，升幅３﹒８３％，更是現貨主

板市場上，資金淨主動買入最多的股份，規模有５﹒８２億元。黃師傅認為，進取投資者且現時

尚未持有的，可小注部署三分一資金買入。不過，較穩健的策略為，待配售的新股發行後才部署

。原因是倘若股價於新股發行前升至更高水平，將增大新股持有者於新股發行後隨即獲利的誘因

，以及屆時股價回落的壓力。

