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即市新聞

02/11/2021 16:36

《盤後部署》港股企穩二萬五，看法仍偏好料上望二萬六

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國財長耶倫指，該國會考慮以互惠方式降低部分向中國加徵的
關稅，中美緊張關係有望緩解，隔晚美股三大指數齊破頂，兼創收市新高。港股開市亦造好，開
報２５６０９點升４５４點，由科技股領軍。升幅擴大至４８５點後續步收窄，並於午後倒跌。
　　內房股拖低整體大市表現，中指研究院發布百城新建住宅價格指數顯示，１０月百城新建住
宅平均價格連續第四個月漲幅收窄，穆迪發表報告指，未來６至１２個月中國的房地產銷售將保
持疲軟，內房債價下跌將令流動性問題雪上加霜。恒指最多跌過１２４點低見２５０３０點，收
市仍跌５４點或０﹒２２％，報２５０９９點，主板成交１４６０﹒１２億元。國指報８８６３
點，跌３５點或０﹒４％。科指報６３１４點，升３４點或０﹒５６％。
　　Ａ股兩市同樣低走，上證綜指報３５０５點，跌３８點或１﹒１％，成交５８５５﹒１９億
元人民幣；深證成指報１４３７７點，跌９９點或０﹒６９％，成交６７２６﹒２２億元人民幣


＊美或降中國關稅，可多留意出口股投資機會＊

　　１１月４日美國聯儲局公布議息聲明，港股高開逾４００點後有投資者出貨，恒指因而走低
並不令人意外。雖然今日出現一支大陰燭，恒指收市穩守二萬五關屬好事，可繼續挑戰二萬六或
以上。
　　美國考慮以互惠方式降低部分向中國加徵的關稅，對港股而言屬中線利好消息，可多加留意
出口股的投資機會。
　　車股表現強勢，料板塊短線將繼續受資金追捧，惟投資者宜嚴守投資記律，以免回調幅度過
大出現難以承受的風險。（ｎｓ）

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