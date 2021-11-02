【國際要聞】美媒透露調查報告，南海肇事美軍核潛艇是撞海底山體

《經濟通通訊社２日專訊》美國一艘海狼級核動力攻擊潛艇康涅狄格號，上月２日在南海水

域撞上不明物體，１１名船員受傷。潛艇嚴重受損後上浮，返回關島基地維修。美國海軍研究所

網站引述３名知情人士稱，肇事潛艇當時撞到海圖上未標原的海底山體。有關調查報告已呈交美

國海軍第七艦隊司令部供檢討。（ｊｆ）





