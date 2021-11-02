【國際要聞】美媒透露調查報告，南海肇事美軍核潛艇是撞海底山體

《經濟通通訊社２日專訊》美國一艘海狼級核動力攻擊潛艇康涅狄格號，上月２日在南海水
域撞上不明物體，１１名船員受傷。潛艇嚴重受損後上浮，返回關島基地維修。美國海軍研究所
網站引述３名知情人士稱，肇事潛艇當時撞到海圖上未標原的海底山體。有關調查報告已呈交美
國海軍第七艦隊司令部供檢討。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|FOCUS02/11/2021
【FOCUS】拜登COP26放豪言 煤炭州議員唱對台
|專訪02/11/2021
【專訪】陶冬看地方財政：八省市有盈餘 粵滬江浙繳稅大頭
|財經熱話02/11/2021
贛鋒鋰業獲Tesla訂單供貨三年 股價曾飆近一成
|開市Good Morning02/11/2021
黃瑋傑：贛鋒獲Tesla訂單非新消息 前高位161元為短期關鍵位
|中國故事01/11/2021
《神州經脈》財新製造業PMI重返擴張 人行大額收水滬指微跌
|財經熱話01/11/2021
天貓香港參加天貓雙11全球狂歡季 夥本地社福機構開展公益活動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰