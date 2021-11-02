【外圍經濟】澳洲央行維持利率０﹒１厘不變

《經濟通通訊社２日專訊》澳洲央行今日政策會議後，決定維持現金利率在０﹒１０％不變

，基於經濟改善，取消２０２４年４月到期債券０﹒１％的國債孳息目標。

央行指，仍需一段時間才會達致加息條件。預計今年至明年的基本通脹率在２﹒２５％左右

。明年底失業率達４﹒２５％。澳元兌美元跌０﹒３％至０﹒７５０４。（ｊｆ）

