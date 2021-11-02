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02/11/2021 13:14

【外圍經濟】南韓上月通脹１０年來首破３％，料央行月底再加息

　　《經濟通通訊社２日專訊》南韓通脹率近１０年來首次突破３％。據統計局公的數字，１０
月消費者物價指數（ＣＰＩ）比去年同期增３﹒２％，是連續第７個月超過南韓央行２％的目標
。市場預料央行會在本月２５日的議息會上再次加息。
　　南韓央行早前已預警通脹可能升破３％，原因是大宗商品價格飆升及去年比較基數較低。雖
然央行指未來數月通脹可能回落至３％以下，但有關數據令市場進一步相信通脹並非暫時現象。
（ｊｆ）

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