《台股攻略－黃振宇》市場靜待議息結果，台股徘徊萬七點關口

《台股攻略》市場靜待今明兩日的美聯儲議息會議，台股今日（２日）早段半導體及運輸板

塊造好，加權指數一度大升，但大市於高位回吐，部分電子股轉弱，指數收１７０６６點，微跌

２點，全日波幅２１１點，成交金額放大至３８７２﹒１５億元（新台幣．下同），成為８月底

以來最大成交量，三大法人合計淨賣出２﹒３１億元。

世界受惠晶圓代工漲價效益及產品組合改善，其第三季毛利率達４６％，每股盈利２元，續

創歷史新高，今日股價收１５８元，升６﹒４％；聯電回勇，收５９元，升２﹒５％；台積電收

５９２元，升０﹒４％；矽力─ＫＹ收４６５０元，升１﹒５％；日月光投控、鴻海及聯發科均

升０﹒６％至０﹒９％。貨運三雄的陽明收１０１﹒５元，升３﹒６％；長榮收１０５元，升

４﹒５％；萬海收１６１元，升１﹒６％。散裝航運的裕民、正德、新興、志信、中櫃及台航升

超過１％，宅配通升逾２％。物流貨攬業三雄的中菲行、台驊投控及捷迅均升０﹒２％至３％。

航空雙雄受惠傳統貨運旺季，華航收１８﹒９５元，升４﹒７％；長榮航收２０﹒５元，升

４﹒４％。「元宇宙」概念股的宏達電第三季毛利率升至３１﹒６％，創１１年新高，但集團前

三季累計稅後虧損為２３﹒４５億元，其股價收６８﹒２元，跌５﹒４％；揚明光、光磊及驊訊

亦跌２％至６％，鈺創則漲停，更創２０年來新高。

市場預期美國聯即將縮減買債規模，台股成交量亦有回暖跡象，但在大市方向仍未明確下，

投資者宜靜觀市場變化。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇

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