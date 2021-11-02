《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨下站反彈目標２５７４６

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、必需

性消費業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為泡泡

瑪特（０９９９２）、中國移動（００９４１）與小鵬汽車（０９８６８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選信和置業（０００８３）、高鑫零售（０６８０８）與合生創展（００７５４）。

開市後科技股買盤湧現，恒指大幅高開；反彈市況較筆者預期略早出現。須提醒大家，今早

（２日）回升的市況只宜被視作短期跌浪中的反彈，因恒指期貨日線圖形勢尚屬偏淡，雖則保歷

加通道中軸失而復得。另一方面，小時圖上，５個主要技術分析指標均已轉好；雖然保歷加通道

頂部附近料有阻力，早市價位的走勢應屬大漲小回。自２６２５７起跌幅的０﹒５倍量度升幅目

標２５５８８已經到達，即市好友的下站進攻目標應為０﹒６１８倍量度升幅水平２５７４６。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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