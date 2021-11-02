【虛幣世界】美監管機構敦促監管穩定幣，魷魚幣發行人已離開項目

《經濟通通訊社記者李皆穎２日專訊》外地傳媒報道，美國監管機構敦促議員盡快立法，讓

穩定幣及其發行人受聯邦制度監管，而且錢包供應商應該納入其監管範圍之內，並限制穩定幣發

行人與科技或電信提供商等非金融公司的互動，有分析認為此舉是針對Ｍｅｔａ公司（前名

Ｆａｃｅｂｏｏｋ）所發行的穩定幣項目。

另外，Ｎｅｔｆｌｉｘ劇集《魷魚遊戲》全球大熱，有加密貨幣項目開發人員發行「魷魚幣

」（ＳＱＵＩＤ），通過其遊戲可以使用相關貨幣，該代幣短短三天內上漲３５００倍，從

０﹒０１美元炒至最高２８５６﹒６４美元，惟現時幣價跌至０﹒００３３１３美元，大跌

９９﹒９９％，價值幾乎歸零。而且相關開人員表示已經離開該開發項目，不少網友表示幣圈又

上演一套「割韭菜」戲碼。

主要虛擬貨幣價格走勢不一，比特幣現報６１２７８﹒９０元（美元．下同），跌

０﹒５２％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４３３６﹒１２元，升０﹒３７％；ＸＲＰ現

報１﹒０９元，跌１﹒９２％；Ｃａｒｄａｎｏ報１﹒９４元，跌１﹒６１％；Ｓｏｌａｎａ報

２０２﹒６３元，跌１﹒７６％。

