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02/11/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》中國要痛擊美無原則打台灣牌

　　《談國論企》中國仍然不斷受到美帝霸權主義惡性攬炒，最新的是美國國務卿布林肯居然在
網站發表支持中國台灣省參與聯合國若干活動，不僅進一步明目張膽的挑戰中國的政治、主權紅
線，更完完全全背離對聯合國的基本原則和法規。布林肯對華的主權、內政問題的直接惡性挑戰
，比美前朝的蓬佩奧所作的跨國圍堵、攬炒更劣，下下者也。相信中國會狠狠打擊布林肯，比蓬
佩奧更甚，等著瞧！
　
＊要狠狠反擊布林肯挑戰中國主權＊
　
　　我對美國的政治經濟以至防疫的最新評語，是：完完全全失控，甚至狂而妄之，對美國及全
世界都絕對是十分、十分壞事，是為人類現今和未來的一個異常重大的毒瘤，因布林肯在美國國
務院網站「聲明」：「台灣已成為民主的成功典例，尊重人權和法治的價值觀與聯合國一致，而
且台灣是全球高科技經濟的關鍵，也是旅遊、文化和教育的中心。國際社會面臨前所未有複雜和
全球性問題，所有利益攸關都必須幫助解決這些問題，台灣有意義地參與聯合國不是政治問題，
而是務實問題」。
　　要痛指的，最重要是（一）布林肯居然連聯合國的基本認識都沒有，怎可以成為統領號稱全
球最大最強國家的國務院？我要做一下教師教教布林肯：聯合國是只有以主權國家才能夠成為會
員的國際性機構，而中華人民共和國反美之壓而入聯合國凡５０年，所有與中國有關的事務，都
是以中華人民共和國的名義而為之，此為絕對不可有異。即使中國台灣省，過去參與世界衛生組
織ＷＨＯ的會議和活動，乃以中華台北名義，近年被拒之於ＷＨＯ門外，就因台灣民進黨妄搞之
「台獨」，使主權中國否定其繼續參與。
　　由是布林肯的「聲明」，居然漠視在聯合國主權國家之中國，也就等同漠視美國之於聯合國
主權國家的地位？
　　此亦為（二）我要狠狠地教訓布林肯幼稚地指「台灣有意義地參與聯合國不是政治問題，而
是務實問題」，因聯合國就是一個以主權為主的國際性公認的政治組織，而布林肯支持中國台灣
省參與聯合國一些活動不是「政治問題」？是所謂「務實問題」？布林肯要重新入學幼稚園，學
學基本知識。
　　同樣要取笑布林肯者，為（三）其所指的「台灣已成為民主的成功典例，尊重人權和法治的
價值觀與聯合國一致」，美國有許許多多的州、市都是「尊重人權和法治的價值觀與聯合國一致

，但並不是所有美國的州與市服從美國聯邦政府的政策，有抗拒，是不是可以如布林肯所支持的
中國台灣省「參與」聯合國一些活動？你要求人為之，你必須可以自我為之！布林肯，聽到了沒
有﹗
　　尤其是（四）布林肯硬銷「台灣是全球高科技經濟的關鍵，也是旅遊、文化和教育中心。國
際社會面臨前所未有複雜和全球性問題，所有利益攸關都必須幫助解決這些問題」，唉呀，美國
有許許多多的地方都可以呀，可以入聯合國作出貢獻，不僅止中國台灣省。
　
＊中國自力發展創新乃長期抗美之道＊
　
　　更要指出的十分嚴正問題，是（五）布林肯，對中國之惡毒，比前任蓬佩奧更惡更差，因蓬
佩奧在任時一直十分惡劣地周遊列國要圍堵、攬炒中國，到離任前更狠狠地反中共，都是政治上
的言與行，當然在涉台、涉港、涉藏等有講一講，故布廝直接對中國主權問題上搞分裂的嚴重挑

，嚴重、嚴重！
　　蓬佩奧在２０２１年１月２０日離任不久，中國馬上把蓬佩奧列入制裁清單，我建議如布林
肯惡思劣行不改，就制裁布林肯！
　　我曾指出：美國有很不少政客、政棍都是反華甚至反共者，特別是民主和共和兩大黨有此惡
思劣念者，比比皆是，蓬佩奧就是一個典型敗類，原來布林肯更其，故要對中美關係支來的發展
，還是要審慎防備，當然是要自力發展創新以長期抗為為佳策。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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