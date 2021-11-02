《異動股》油價微升三桶油造好，中石化（００３８６）升近２％

《經濟通通訊社２日專訊》油價上升，石油股造好。中石化（００３８６）現價升

１﹒５７％，報３﹒８８元，該股成交約１１６萬股，涉資４５２萬元。

中國早前宣布輪換出庫汽油、柴油用於增加市場供應，即開放原油儲備，惟周一油價未受消

息影響，供應緊張仍受關注。布蘭特期油揚升１﹒１％或０﹒９９元美元，收報每桶８４﹒７１

美元。紐約期油升高０﹒６％或０﹒８４美元，收報每桶８４﹒０５美元，盤中低見８２﹒７４

美元。

美銀分析師認為，汽油需求激增、中間餾分油（如柴油和航空燃料）價格反彈，加上煉油產

能限制，可能會導致２０２２年油價加速上漲。他預計去到２０２２年６月底，布蘭特期油將升

到每桶１２０美元。

三桶油股價暫時全線向上，，中石油（００８５７）升１﹒６％，報３﹒８１元；中海油

（００８８３）升１﹒１７％，報８﹒６４元。

現時，恒生指數報２５６０９，升４５４點或升１﹒８１％，主板成交３３﹒７３億元。國

企指數報９０７０，升１７１點或升１﹒９３％。恒生科技指數報６４６３，升１８３點或升

２﹒９２％。

即月期指新報２５５５０，升４４５點，低水５９點。即月國指期貨報９０６６，升１６８

點，低水５點。即月科指期貨新報６４６５，升１８０點，高水１８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石化（００３８６） ３﹒８８元 升１﹒５７％

中石油（００８５７） ３﹒８１元 升１﹒６％

中海油（００８８３） ８﹒６４元 升１﹒１７％

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（ｅｒ）

