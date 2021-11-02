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即市新聞

02/11/2021 09:23

《異動股》油價微升三桶油造好，中石化（００３８６）升近２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》油價上升，石油股造好。中石化（００３８６）現價升
１﹒５７％，報３﹒８８元，該股成交約１１６萬股，涉資４５２萬元。
　　中國早前宣布輪換出庫汽油、柴油用於增加市場供應，即開放原油儲備，惟周一油價未受消
息影響，供應緊張仍受關注。布蘭特期油揚升１﹒１％或０﹒９９元美元，收報每桶８４﹒７１
美元。紐約期油升高０﹒６％或０﹒８４美元，收報每桶８４﹒０５美元，盤中低見８２﹒７４
美元。
　　美銀分析師認為，汽油需求激增、中間餾分油（如柴油和航空燃料）價格反彈，加上煉油產
能限制，可能會導致２０２２年油價加速上漲。他預計去到２０２２年６月底，布蘭特期油將升
到每桶１２０美元。
　　三桶油股價暫時全線向上，，中石油（００８５７）升１﹒６％，報３﹒８１元；中海油
（００８８３）升１﹒１７％，報８﹒６４元。
　　現時，恒生指數報２５６０９，升４５４點或升１﹒８１％，主板成交３３﹒７３億元。國
企指數報９０７０，升１７１點或升１﹒９３％。恒生科技指數報６４６３，升１８３點或升
２﹒９２％。
　　即月期指新報２５５５０，升４４５點，低水５９點。即月國指期貨報９０６６，升１６８
點，低水５點。即月科指期貨新報６４６５，升１８０點，高水１８點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　３﹒８８元　升１﹒５７％
　　中石油（００８５７）　３﹒８１元　　升１﹒６％
　　中海油（００８８３）　８﹒６４元　升１﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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