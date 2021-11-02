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即市新聞

02/11/2021 09:23

《異動股》小鵬汽車開升近２％，上月智能電動汽車交付量增逾２倍

　　《經濟通通訊社２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）升１﹒７１％，報１８９﹒９元成交約
２萬股，涉資３４０萬元。現價計暫連升兩日，累計升幅４﹒４６％。
　　小鵬汽車（０９８６８）公布，今年１０月交付約１﹒０１萬輛智能電動汽車，按年增長
２３３％。當中，包括６０４４輛小鵬智能轎跑Ｐ７，按年增長１８７％；３６５７輛緊湊型智
能ＳＵＶ　Ｇ３及其中期改款版Ｇ３ｉ，創下自２０１８年１２月Ｇ３上市以來最高交付紀錄。
　　集團在今年９月推出上市的第三款量產百變智能家轎Ｐ５獲得市場踴躍反應，在手訂單充裕
，並在１０月已經交付４３７輛。
　　截至今年１０月３１日的年度纍計交付達到約６﹒６５萬輛，按年增長２８９％，其中包括
約４﹒５３萬輛智能轎跑Ｐ７。公司歷史纍計交付量在今年１０月底突破１０萬輛，。
　　理想汽車（０２０１５）跌０﹒８７％，報１２５﹒９元，現價計暫連跌兩日，累計跌幅
４﹒０４％。
　　集團今年１０月交付７６４９輛理想ＯＮＥ，按年增長１０７﹒２％。今年前１０個月，理
想ＯＮＥ總交付量已達６２９１９輛，截至今年１０月３１日，累計交付量已達９６５１６輛。
　　理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，１０月份理想ＯＮＥ新增訂單數量超過１４５００
單，集團正在和供應商全力合作恢復毫米波雷達的供應，盡可能地縮短用戶提車等待周期。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　１８９﹒９元　升１﹒７１％
　　理想汽車（０２０１５）　１２５﹒９元　跌０﹒８７％
　　五菱汽車（００３０５）　　１﹒４５元　升０﹒６９％
　　吉利（００１７５）　　　　２６﹒５元　升１﹒５３％
　　廣汽（０２２３８）　　　　７﹒１１元　升１﹒４３％
　　東風（００４８９）　　　　７﹒２７元　升１﹒３９％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９１﹒８元　　升１﹒６％
　　長汽（０２３３３）　　　　３３﹒６元　升１﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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