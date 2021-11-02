《異動股》小鵬汽車開升近２％，上月智能電動汽車交付量增逾２倍

《經濟通通訊社２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）升１﹒７１％，報１８９﹒９元成交約

２萬股，涉資３４０萬元。現價計暫連升兩日，累計升幅４﹒４６％。

小鵬汽車（０９８６８）公布，今年１０月交付約１﹒０１萬輛智能電動汽車，按年增長

２３３％。當中，包括６０４４輛小鵬智能轎跑Ｐ７，按年增長１８７％；３６５７輛緊湊型智

能ＳＵＶ Ｇ３及其中期改款版Ｇ３ｉ，創下自２０１８年１２月Ｇ３上市以來最高交付紀錄。

集團在今年９月推出上市的第三款量產百變智能家轎Ｐ５獲得市場踴躍反應，在手訂單充裕

，並在１０月已經交付４３７輛。

截至今年１０月３１日的年度纍計交付達到約６﹒６５萬輛，按年增長２８９％，其中包括

約４﹒５３萬輛智能轎跑Ｐ７。公司歷史纍計交付量在今年１０月底突破１０萬輛，。

理想汽車（０２０１５）跌０﹒８７％，報１２５﹒９元，現價計暫連跌兩日，累計跌幅

４﹒０４％。

集團今年１０月交付７６４９輛理想ＯＮＥ，按年增長１０７﹒２％。今年前１０個月，理

想ＯＮＥ總交付量已達６２９１９輛，截至今年１０月３１日，累計交付量已達９６５１６輛。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，１０月份理想ＯＮＥ新增訂單數量超過１４５００

單，集團正在和供應商全力合作恢復毫米波雷達的供應，盡可能地縮短用戶提車等待周期。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小鵬汽車（０９８６８） １８９﹒９元 升１﹒７１％

理想汽車（０２０１５） １２５﹒９元 跌０﹒８７％

五菱汽車（００３０５） １﹒４５元 升０﹒６９％

吉利（００１７５） ２６﹒５元 升１﹒５３％

廣汽（０２２３８） ７﹒１１元 升１﹒４３％

東風（００４８９） ７﹒２７元 升１﹒３９％

比亞迪（０１２１１） ２９１﹒８元 升１﹒６％

長汽（０２３３３） ３３﹒６元 升１﹒８２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

