《異動股》市場炒作雙１１節，阿里高開４％，京東彈５％

《經濟通通訊社２日專訊》阿里（０９９８８）現價升４﹒２％，報１６６﹒２元，該股成

交約８５萬股，涉資１﹒４１億元。

科技股普遍高開。京東揚４﹒５７％報３２０﹒４元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升

９﹒９８％，報６３９元；寶尊電商（０９９９１）升５﹒８６％，報４７元；百度

（０９８８８）升５﹒４７％，報１６５﹒７元。

京東（０９６１８）「雙１１」全面開售，最新公布的銷售數據顯示，從１０月３１日晚８

點開始的４個小時內，京東累計售出商品超１﹒９億件；截至３１日２２點的兩小時內，全國超

百萬消費者已經收到京東１１﹒１１包裹。

數據顯示，開場僅２０分鐘，京東直播帶貨即超過去年１１月１日全天。分品類來看，京東

家電整體１小時成交額超去年開售首日全天；京東美妝４小時成交額超過去年開售首日全天；寵

物品類企業購成交額同比增長５００％。

內地「雙１１」電商狂歡節邁入第１３年，包括阿里巴巴和京東，都將活動時間大幅提前，

阿里巴巴的天貓淘寶第一波預售１０月２０日開始，京東則是１０月３１日一路促銷到１１月

１１日。物流行業迎來高峰之際，近期卻爆出柴油荒，已經有司機反應，在供應不足的狀況下，

不敢接長途跨省運送訂單。行業亦不排除若柴油價格不斷上漲，相關成本將轉嫁至消費者。

現時，恒生指數報２５６０９，升４５４點或升１﹒８１％，主板成交３３﹒７３億元。國

企指數報９０７０，升１７１點或升１﹒９３％。恒生科技指數報６４６３，升１８３點或升

２﹒９２％。

即月期指新報２５５３５，升４３０點，低水７４點。即月國指期貨報９０５９，升１６１

點，低水１２點。即月科指期貨新報６４６１，升１７６點，低水２點。



表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １６６﹒２元 升４﹒２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６３９元 升９﹒９８％

寶尊電商（０９９９１） ４７元 升５﹒８６％

百度（０９８８８） １６５﹒７元 升５﹒４７％

網易（０９９９９） １６０﹒９元 升５﹒４４％

快手（０１０２４） １０４﹒６元 升４﹒７％

京東集團（０９６１８） ３２０﹒４元 升４﹒５７％

美團（０３６９０） ２７８﹒２元 升４﹒０４％

明源雲（００９０９） ２５﹒４元 升３﹒８９％

騰訊（００７００） ４７８﹒６元 升１﹒９２％

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（ｋｓ）

