《異動股》市場炒作雙１１節，阿里高開４％，京東彈５％

《經濟通通訊社２日專訊》阿里（０９９８８）現價升４﹒２％，報１６６﹒２元，該股成
交約８５萬股，涉資１﹒４１億元。
科技股普遍高開。京東揚４﹒５７％報３２０﹒４元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升
９﹒９８％，報６３９元；寶尊電商（０９９９１）升５﹒８６％，報４７元；百度
（０９８８８）升５﹒４７％，報１６５﹒７元。
京東（０９６１８）「雙１１」全面開售，最新公布的銷售數據顯示，從１０月３１日晚８
點開始的４個小時內，京東累計售出商品超１﹒９億件；截至３１日２２點的兩小時內，全國超
百萬消費者已經收到京東１１﹒１１包裹。
數據顯示，開場僅２０分鐘，京東直播帶貨即超過去年１１月１日全天。分品類來看，京東
家電整體１小時成交額超去年開售首日全天；京東美妝４小時成交額超過去年開售首日全天；寵
物品類企業購成交額同比增長５００％。
內地「雙１１」電商狂歡節邁入第１３年，包括阿里巴巴和京東，都將活動時間大幅提前，
阿里巴巴的天貓淘寶第一波預售１０月２０日開始，京東則是１０月３１日一路促銷到１１月
１１日。物流行業迎來高峰之際，近期卻爆出柴油荒，已經有司機反應，在供應不足的狀況下，
不敢接長途跨省運送訂單。行業亦不排除若柴油價格不斷上漲，相關成本將轉嫁至消費者。
現時，恒生指數報２５６０９，升４５４點或升１﹒８１％，主板成交３３﹒７３億元。國
企指數報９０７０，升１７１點或升１﹒９３％。恒生科技指數報６４６３，升１８３點或升
２﹒９２％。
即月期指新報２５５３５，升４３０點，低水７４點。即月國指期貨報９０５９，升１６１
點，低水１２點。即月科指期貨新報６４６１，升１７６點，低水２點。
表列相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） １６６﹒２元 升４﹒２％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ６３９元 升９﹒９８％
寶尊電商（０９９９１） ４７元 升５﹒８６％
百度（０９８８８） １６５﹒７元 升５﹒４７％
網易（０９９９９） １６０﹒９元 升５﹒４４％
快手（０１０２４） １０４﹒６元 升４﹒７％
京東集團（０９６１８） ３２０﹒４元 升４﹒５７％
美團（０３６９０） ２７８﹒２元 升４﹒０４％
明源雲（００９０９） ２５﹒４元 升３﹒８９％
騰訊（００７００） ４７８﹒６元 升１﹒９２％
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（ｋｓ）
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