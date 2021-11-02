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即市新聞

02/11/2021 09:25

《異動股》市場炒作雙１１節，阿里高開４％，京東彈５％

　　《經濟通通訊社２日專訊》阿里（０９９８８）現價升４﹒２％，報１６６﹒２元，該股成
交約８５萬股，涉資１﹒４１億元。
　　科技股普遍高開。京東揚４﹒５７％報３２０﹒４元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升
９﹒９８％，報６３９元；寶尊電商（０９９９１）升５﹒８６％，報４７元；百度
（０９８８８）升５﹒４７％，報１６５﹒７元。
　　京東（０９６１８）「雙１１」全面開售，最新公布的銷售數據顯示，從１０月３１日晚８
點開始的４個小時內，京東累計售出商品超１﹒９億件；截至３１日２２點的兩小時內，全國超
百萬消費者已經收到京東１１﹒１１包裹。
　　數據顯示，開場僅２０分鐘，京東直播帶貨即超過去年１１月１日全天。分品類來看，京東
家電整體１小時成交額超去年開售首日全天；京東美妝４小時成交額超過去年開售首日全天；寵
物品類企業購成交額同比增長５００％。
　　內地「雙１１」電商狂歡節邁入第１３年，包括阿里巴巴和京東，都將活動時間大幅提前，
阿里巴巴的天貓淘寶第一波預售１０月２０日開始，京東則是１０月３１日一路促銷到１１月
１１日。物流行業迎來高峰之際，近期卻爆出柴油荒，已經有司機反應，在供應不足的狀況下，
不敢接長途跨省運送訂單。行業亦不排除若柴油價格不斷上漲，相關成本將轉嫁至消費者。
　　現時，恒生指數報２５６０９，升４５４點或升１﹒８１％，主板成交３３﹒７３億元。國
企指數報９０７０，升１７１點或升１﹒９３％。恒生科技指數報６４６３，升１８３點或升
２﹒９２％。
　　即月期指新報２５５３５，升４３０點，低水７４點。即月國指期貨報９０５９，升１６１
點，低水１２點。即月科指期貨新報６４６１，升１７６點，低水２點。
　
　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１６６﹒２元　　升４﹒２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　６３９元　升９﹒９８％
　　寶尊電商（０９９９１）　　　　４７元　升５﹒８６％
　　百度（０９８８８）　　　１６５﹒７元　升５﹒４７％
　　網易（０９９９９）　　　１６０﹒９元　升５﹒４４％
　　快手（０１０２４）　　　１０４﹒６元　　升４﹒７％
　　京東集團（０９６１８）　３２０﹒４元　升４﹒５７％
　　美團（０３６９０）　　　２７８﹒２元　升４﹒０４％
　　明源雲（００９０９）　　　２５﹒４元　升３﹒８９％
　　騰訊（００７００）　　　４７８﹒６元　升１﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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