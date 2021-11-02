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即市新聞

02/11/2021 09:28

《異動股》高鑫零售開跌近４％，中期純利按年大跌８６％

　　《經濟通通訊社２日專訊》╲高鑫零售（０６８０８）跌３﹒７４％，報４﹒１２元，穿二
十天（４﹒２７５元）、五十天線（４﹒１４９元），成交約６萬股，涉資２４萬元。現價計暫
連跌兩日，累計跌幅１０﹒０４％。
　　高鑫零售（０６８０８）公布截至９月３０日止中期純利１﹒１７億元人民幣跌
８５﹒９５％；每股盈利１分人幣；不派中期股息。
　　該集團指，收入４１５﹒３４億人幣跌４﹒９７％；毛利１０９﹒３３億人幣跌６﹒９４％
；毛利率２６﹒３％跌０﹒６百分點。經營溢利跌約６６％，至５﹒６億人幣。銷售貨品收入
３９７﹒６１億人幣，按年減５﹒３％。同店銷售增長除去家電貨品銷售計算後為負７﹒４％。
　　現時，恒生指數報２５６０９，升４５４點或升１﹒８１％，主板成交３３﹒７３億元。國
企指數報９０７０，升１７１點或升１﹒９３％。恒生科技指數報６４６３，升１８３點或升
２﹒９２％。
　　即月期指新報２５５２８，升４２３點，低水８１點。即月國指期貨報９０５４，升１５６
點，低水１７點。即月科指期貨新報６４５９，升１７４點，平水。
　　上證綜合指數報３５４３，跌１點或跌０﹒０３％，成交３６﹒７６億元人民幣。深證成份
指數報１４４７６，升不足一點，成交４４﹒１６億元人民幣。
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　高鑫零售（０６８０８）　　４﹒１２元　跌３﹒７４％
　　阿里（０９９８８）　　　１６６﹒２元　　升４﹒２％
　　阿里健康（００２４１）　　９﹒３５元　升３﹒５４％
　　阿里影業（０１０６０）　　０﹒８２元　升１﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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