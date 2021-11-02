《異動股》高鑫零售開跌近４％，中期純利按年大跌８６％

《經濟通通訊社２日專訊》╲高鑫零售（０６８０８）跌３﹒７４％，報４﹒１２元，穿二

十天（４﹒２７５元）、五十天線（４﹒１４９元），成交約６萬股，涉資２４萬元。現價計暫

連跌兩日，累計跌幅１０﹒０４％。

高鑫零售（０６８０８）公布截至９月３０日止中期純利１﹒１７億元人民幣跌

８５﹒９５％；每股盈利１分人幣；不派中期股息。

該集團指，收入４１５﹒３４億人幣跌４﹒９７％；毛利１０９﹒３３億人幣跌６﹒９４％

；毛利率２６﹒３％跌０﹒６百分點。經營溢利跌約６６％，至５﹒６億人幣。銷售貨品收入

３９７﹒６１億人幣，按年減５﹒３％。同店銷售增長除去家電貨品銷售計算後為負７﹒４％。

現時，恒生指數報２５６０９，升４５４點或升１﹒８１％，主板成交３３﹒７３億元。國

企指數報９０７０，升１７１點或升１﹒９３％。恒生科技指數報６４６３，升１８３點或升

２﹒９２％。

即月期指新報２５５２８，升４２３點，低水８１點。即月國指期貨報９０５４，升１５６

點，低水１７點。即月科指期貨新報６４５９，升１７４點，平水。

上證綜合指數報３５４３，跌１點或跌０﹒０３％，成交３６﹒７６億元人民幣。深證成份

指數報１４４７６，升不足一點，成交４４﹒１６億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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高鑫零售（０６８０８） ４﹒１２元 跌３﹒７４％

阿里（０９９８８） １６６﹒２元 升４﹒２％

阿里健康（００２４１） ９﹒３５元 升３﹒５４％

阿里影業（０１０６０） ０﹒８２元 升１﹒２３％

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（ｎｓ）

