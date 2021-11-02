《異動股》嗶哩嗶哩（９６２６）彈８％冠科指，雙１１帶動科指股

《經濟通通訊社２日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升８﹒０９％，報６２８元，該股

成交約７萬股，涉資４１８７萬元。

雙１１購物節開始，京東（０９６１８）「雙１１」全面開售，最新公布的銷售數據顯示，

從１０月３１日晚８點開始的４個小時內，京東累計售出商品超１﹒９億件；截至３１日２２點

的兩小時內，全國超百萬消費者已經收到京東１１﹒１１包裹。

另外，據報天貓醫藥健康於「雙十一」開售首小時，家用呼吸機與孕產康復儀的成交按年均

呈現三位數增長。開售首小時，中藥相關藥品成交按年增長近６００％。

相關科指內網購股及互聯網醫葉股造好；京東集團（０９６１８）升４﹒８３％，報

３２１﹒２元；阿里（０９９８８）升４﹒０８％，報１６６元；京東健康升３﹒３８％，報

７１﹒８５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２８％。現時，科指跑贏恒指，報

６４７６，升１９７點或升３﹒１５％。

恒生指數報２５５７４，升４１９點或升１﹒６７％，主板成交７７﹒６６億元。國企指數

報９０５９，升１５９點或升１﹒８０％。

即月期指新報２５５４１，升４３６點，低水３３點。即月國指期貨報９０６３，升１６５

點，高水４點。即月科指期貨新報６４８７，升２０２點，高水１２點。

上證綜合指數報３５４３，跌０點或跌０﹒０２％，成交２５７﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１４４８９，升１２點或升０﹒０９％，成交３１９﹒０２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６２８﹒００元 升８﹒０９％

快手（０１０２４） １０５﹒４０元 升５﹒５１％

百度（０９８８８） １６５﹒２０元 升５﹒１６％

美團（０３６９０） ２７９﹒２０元 升４﹒４１％

京東集團（０９６１８） ３２１﹒２０元 升４﹒８３％

阿里（０９９８８） １６６﹒００元 升４﹒０８％

京東健康（０６６１８） ７１﹒８５元 升３﹒３８％

明源雲（００９０９） ２５﹒１０元 升２﹒６６％

微盟（０２０１３） １２﹒３０元 升３﹒５４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

