  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2021 09:35

《異動股》嗶哩嗶哩（９６２６）彈８％冠科指，雙１１帶動科指股

　　《經濟通通訊社２日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升８﹒０９％，報６２８元，該股
成交約７萬股，涉資４１８７萬元。
　　雙１１購物節開始，京東（０９６１８）「雙１１」全面開售，最新公布的銷售數據顯示，
從１０月３１日晚８點開始的４個小時內，京東累計售出商品超１﹒９億件；截至３１日２２點
的兩小時內，全國超百萬消費者已經收到京東１１﹒１１包裹。
　　另外，據報天貓醫藥健康於「雙十一」開售首小時，家用呼吸機與孕產康復儀的成交按年均
呈現三位數增長。開售首小時，中藥相關藥品成交按年增長近６００％。
　　相關科指內網購股及互聯網醫葉股造好；京東集團（０９６１８）升４﹒８３％，報
３２１﹒２元；阿里（０９９８８）升４﹒０８％，報１６６元；京東健康升３﹒３８％，報
７１﹒８５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２８％。現時，科指跑贏恒指，報
６４７６，升１９７點或升３﹒１５％。
　　恒生指數報２５５７４，升４１９點或升１﹒６７％，主板成交７７﹒６６億元。國企指數
報９０５９，升１５９點或升１﹒８０％。
　　即月期指新報２５５４１，升４３６點，低水３３點。即月國指期貨報９０６３，升１６５
點，高水４點。即月科指期貨新報６４８７，升２０２點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３５４３，跌０點或跌０﹒０２％，成交２５７﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４８９，升１２點或升０﹒０９％，成交３１９﹒０２億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　６２８﹒００元　升８﹒０９％
　　快手（０１０２４）　　　１０５﹒４０元　升５﹒５１％
　　百度（０９８８８）　　　１６５﹒２０元　升５﹒１６％
　　美團（０３６９０）　　　２７９﹒２０元　升４﹒４１％
　　京東集團（０９６１８）　３２１﹒２０元　升４﹒８３％
　　阿里（０９９８８）　　　１６６﹒００元　升４﹒０８％
　　京東健康（０６６１８）　　７１﹒８５元　升３﹒３８％
　　明源雲（００９０９）　　　２５﹒１０元　升２﹒６６％
　　微盟（０２０１３）　　　　１２﹒３０元　升３﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話02/11/2021
雙11購物節銷售佳　阿里京東曾升近半成
財經熱話02/11/2021
【轉吼比亞迪？】贛鋒獲Tesla訂單兼摩笛吹奏 惟弱勢仍未改？
FOCUS02/11/2021
【FOCUS】拜登COP26放豪言　煤炭州議員唱對台
專訪02/11/2021
【專訪】陶冬看地方財政：八省市有盈餘　粵滬江浙繳稅大頭
財經熱話02/11/2021
贛鋒鋰業獲Tesla訂單供貨三年　股價曾飆近一成
開市Good Morning02/11/2021
黃瑋傑：贛鋒獲Tesla訂單非新消息　前高位161元為短期關鍵位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金