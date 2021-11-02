【新冠肺炎】北京昌平區一家４口確診，活動軌跡涉及朝陽順義平谷

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報

，１１月２日０時至１１時，北京新增４例本土新冠肺炎確診病例。４例新增確診為一家人。活

動軌跡涉及朝陽區、順義區、平谷區。其居住的昌平區天通北苑第二社區調整為中風險。



＊北汽工作男子確診，妻女及母親亦中招＊



確診病例１是在北京汽車股份有限公司（順義區）工作的男子；１０月２２日，被判定為次

級密切接觸者轉運至集中隔離點；２７日下午按規定解除隔離後，先後乘坐公交車、滴滴快車回

家。確診病例２是確診病例１的妻子，工作地點為花家地實驗小學朝來校區，１０月１８日至

２２日以及１０月２５日至２９日，每天自駕接送孩子上下學（陳經綸中學分校東湖灣校區），

這名孩子目前核酸檢測陰性，在隔離觀察中。確診病例３是確診病例１的母親，１０月下旬，曾

乘坐公交車往返昌平住地和平谷區華山鎮大華山中路家中。確診病例４是確診病例１的女兒。

此外，北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉介紹，「近期，由於人機不符、數據誤差等原因

，部分市民反映被限制進京管控措施誤傷，影響了行程安排，對此我們深表歉意」。同時，北京

已經發布了詳細的暢通完善救濟渠道具體措施。

