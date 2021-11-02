【新冠肺炎】上海加強文旅行業疫情防控，暫停跨省團旅遊等業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海市文旅局發布通知，要求進一步加強文
化和旅遊行業疫情防控工作。
具體來說，旅行社及在線旅遊企業不得經營出入境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。
同時，立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」
業務；即日起暫停經營旅遊專列業務。
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