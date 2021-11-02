《午市前瞻》議息結果料對大市影響不大，２５７００或成短期阻力

《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數半日收市報２５３３９，升１８５點或０﹒７４％，主

板成交７９１﹒７８億元。恒生中國企業指數報８９６３，升６４點或０﹒７２％。恒生科技指

數報６４２２，升１４３點或２﹒２９％。



＊黃偉康：原材料價格波動，贛鋒鋰業不宜高追＊



聯儲局即將公布議息結果，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，美國第三

季經濟增長放緩，經濟已失去動力，國內供應鏈及勞工等問題仍未改善，即使通脹壓力大，聯儲

局未必會大規模縮減買債，否則可能加快經濟倒退速度，議息結果應該符合市場預期，未必對大

市構成大幅振盪。他又指，恒指昨天（１日）在２５０００點附近已見承接，或反映短期調整已

結束，在月底或有機會升至百天綫２６４００點水平，短期阻力位料在十天綫２５７００點水平

，２５０００點水平料為支持位。

贛鋒鋰業（０１７７２）與Ｔｅｓｌａ簽署《產品供應合同》，由明年１月１日起至

２０２４年，向Ｔｅｓｌａ供應電池級氫氧化鋰產品，股價開市急升逾９％。黃偉康認為，贛鋒

鋰業之前都與Ｔｅｓｌａ簽署鋰電池合約，今天發布的消息已在市場預期之內，而近期原材料價

格波動，內地亦致力控制資源價格，上游業務的盈利增長空間存疑。他又指，贛鋒鋰業高開惟未

見再有上升動力，投資者不宜高追，支持位可設在１４４元，１６０元料有上升阻力。（ｅｒ）

