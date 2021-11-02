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即市新聞

02/11/2021 15:48

《美元走勢－羅明立》建議短線低位買入美元

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒６７　１１４﹒１３　１１３﹒５９
　　歐元╱美元　１﹒１６０４　１﹒１６０８　１﹒１５９５
　　英鎊╱美元　１﹒３６５０　１﹒３６６２　１﹒３６４０
　　美元╱瑞郎　０﹒９０９１　０﹒９１０９　０﹒９０９０
　　美元╱港元　７﹒７８２１　７﹒７８２７　７﹒７７９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周一（１日）德國公布９月實際零售銷售按月跌２﹒５％，遠差過預期的
０﹒４％增長。１０月美國製造業受到供應鏈問題影響，ＩＳＭ製造業ＰＭＩ由９月的６１﹒１
降至６０﹒８，１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值亦由原來的５９﹒２向下修正至５８﹒４
。市場關注周四（４日）美國聯儲局的議息的結果，縮減買債規模應無爭議，重點是減幅及局方
對通脹的看法，市場仍然憧憬流動性將繼續維持較寬鬆的狀態。由於匯市缺乏方向，投資者短炒
為主，美匯由高位回落，初步支持位於９３﹒７０，建議短線低位買入美元。
　　澳洲央行今日（２日）議息後維持利率不變，並繼續每周購買４０億政府債券至少到
２０２２年２月中旬。行長同時放棄債券收益率目標的做法，認為通脹回升但不會出現激增的情
況，指市場對提前加息的預期是由於對通脹反應過度，利率可能在２０２３年適度加息。央行的
言論基本符合預期，央行並無給予市場明確的態度，由於部分人預期其言論可能會較為強硬，結
果澳元輕微下跌，初步支持在０﹒７４５０。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１６００　１﹒１４８０　１﹒１６１５
　　美元兌日圓　賣出日圓　１１３﹒６０　１１４﹒５０　１１３﹒１５
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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