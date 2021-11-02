《美元走勢－羅明立》建議短線低位買入美元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒６７ １１４﹒１３ １１３﹒５９

歐元╱美元 １﹒１６０４ １﹒１６０８ １﹒１５９５

英鎊╱美元 １﹒３６５０ １﹒３６６２ １﹒３６４０

美元╱瑞郎 ０﹒９０９１ ０﹒９１０９ ０﹒９０９０

美元╱港元 ７﹒７８２１ ７﹒７８２７ ７﹒７７９９

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《美元走勢》周一（１日）德國公布９月實際零售銷售按月跌２﹒５％，遠差過預期的

０﹒４％增長。１０月美國製造業受到供應鏈問題影響，ＩＳＭ製造業ＰＭＩ由９月的６１﹒１

降至６０﹒８，１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值亦由原來的５９﹒２向下修正至５８﹒４

。市場關注周四（４日）美國聯儲局的議息的結果，縮減買債規模應無爭議，重點是減幅及局方

對通脹的看法，市場仍然憧憬流動性將繼續維持較寬鬆的狀態。由於匯市缺乏方向，投資者短炒

為主，美匯由高位回落，初步支持位於９３﹒７０，建議短線低位買入美元。

澳洲央行今日（２日）議息後維持利率不變，並繼續每周購買４０億政府債券至少到

２０２２年２月中旬。行長同時放棄債券收益率目標的做法，認為通脹回升但不會出現激增的情

況，指市場對提前加息的預期是由於對通脹反應過度，利率可能在２０２３年適度加息。央行的

言論基本符合預期，央行並無給予市場明確的態度，由於部分人預期其言論可能會較為強硬，結

果澳元輕微下跌，初步支持在０﹒７４５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１６００ １﹒１４８０ １﹒１６１５

美元兌日圓 賣出日圓 １１３﹒６０ １１４﹒５０ １１３﹒１５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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