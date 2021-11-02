【大灣區】匯豐調查：四分之三受訪企業擬擴展大灣區業務規模

《經濟通通訊社２日專訊》匯豐最新調查顯示，國際企業放眼於粵港澳大灣區的發展機遇，

四分之三的受訪企業計劃在未來三年內擴大在大灣區的業務規模。大灣區城市群協同效應所帶來

的增長動力，亦備受國際企業認可。超過一半的受訪企業預計，未來三年大灣區的經濟增長將在

中國保持領先，其中馬來西亞和新加坡的受訪企業中，更分別有７４％和６１％認為大灣區將實

現更快增長，反映當地業界對區域間發展前景感樂觀。

匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，大灣區的迅速發展，顯示其逐步成為具國際競

爭力的世界級城市群。區內不同城市的融合、創科領先優勢，以及不斷增長的居民財富，都將為

國際企業帶來巨大的業務拓展機遇。海外企業對大灣區的營商前景十分樂觀，尤其來自是亞太地

區的企業。海外投資的流入，將進一步帶動跨境資本流動與國際貿易增長，推動大灣區成為聯通

區域經貿走廊的重要樞紐。

在進入大灣區開展業務時，大多數受訪國際企業（７３％）選擇將第一站放在香港、廣州、

深圳和澳門四個城市。其中香港憑藉與國際資本市場接軌和一流的專業服務成為最多受訪企業

（３７％）選擇的切入點。而廣州、深圳則以完善的產業供應鏈、強大的科技創新能力受到受訪

國際企業（各有１３％）的青睞。（ｂｉ）

