【ｉＢｏｎｄ】２０２３年到期ｉＢｏｎｄ派第二次息，年利率２厘

《經濟通通訊社２日專訊》金管局公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於

２０２３年到期的通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）（０４２３９），其第二個付息日（１１月１６

日）之相關息率釐定為２厘計算。（ｃｌ）



