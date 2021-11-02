【夜期時段】即月期指最新報２５０１３點，升５點，低水８７點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５００８點，無升跌，低水９２點

，最新報２５０１３點，升５點，低水８７點，合約成交２４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８８５７點，升９點，低水７點，最新報８８４９點，升１

點，低水１５點，合約成交１９１張。

