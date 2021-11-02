高鑫零售：過去半年是最困難時期，冀下半年業務錄正增長

《經濟通通訊社２日專訊》高鑫零售（０６８０８）執行董事兼首席執行官林小海在網上會

議中表示，集團對於「雙１１」的投入非常大，但並不期待業務對比去年有更大的提升，希望

１１月的業績可以按年持平。另外，內地ＣＰＩ亦對集團影響很大，他預期貨品價格會回穩並續

漸提升。毛利方面，因應競爭加劇和經濟環境，預期下半年毛利不會有太大變化，集團的盈利能

力暫時難以有大幅度提升，直到線上業務開始收費、及隨著供應鏈能力提升以致成本降低。

他形容，過去半年是集團２４年來踫到最大困難的時期。他表示，早前曾預期今個財年的業

務仍有高單位數的增長，但市場競爭較預期激烈，加上意料之外的ＣＰＩ上漲幅度和疫情反覆，

下半年經營環境出現變化，期望下半年市場開始回暖，業務可以達到正增長或持平。

他又表示，過去半年集團開店量不多，但是會積極地在全國各地選擇合適及更便宜的店位，

目前已經有逾１００個店位正在談判，達成合作意向的已有５０多個，已經簽訂合同的則有約

２０個。

他指出，集團與阿里巴巴（０９９８８）的合作十分深入，Ｂ２Ｃ業務一直發展並已有一定

規劃，亦是有較高盈利的業務。集團會繼續在ＭＭＣ業務中，利用供應鏈能力進一步發展，又希

望大潤發能成為集團以至阿里巴巴的線下體驗中心。（ｓｌ）



