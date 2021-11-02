【企業盈喜】力勁科技（５５８）料中期錄純利不少於３億元

《經濟通通訊社２日專訊》力勁科技（００５５８）發盈喜，預期截至今年９月底止六個月

，錄純利不少於３億元，去年同期之純利則為約１﹒１３億元。

集團指，預期純利大幅增加主要是由於集團的銷售收入增加。（ｓｌ）

