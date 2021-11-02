【企業盈喜】萬景控股（２１９３）料中期淨利潤不少於１４００萬

《經濟通通訊社２日專訊》萬景控股（０２１９３）發盈喜，預期截至今年９月底止六個月

，錄得淨利潤不少於１４００萬元，而截至去年同期的淨利潤約為３８０萬元。

集團指，預期淨利潤預期增長主要是由於建築項目毛利率改善，以及一家擁有２０﹒３％權

益的巴基斯坦「一帶一路」項目的聯營公司所涉及光船租賃及燃煤轉運利潤份額增加所致。

（ｓｌ）

