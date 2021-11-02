渣打第三季除稅前基本溢利升４４％，除稅前法定溢利升１﹒３倍

《經濟通通訊社２日專訊》渣打集團（０２８８８）公布，今年９月底止三個月業績，第三

季除稅前基本溢利為１０﹒７５億（美元．下同），按年增長４４％；除稅前法定溢利為

９﹒９６億元，按年升１﹒２９倍。

季內，基本經營收入收入為３７﹒６５億元，按年升７％；信貸減值為１﹒０７億元，按年

減少７０％。（ａｃ）





＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

