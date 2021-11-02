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02/11/2021 12:17

渣打第三季除稅前基本溢利升４４％，除稅前法定溢利升１﹒３倍

　　《經濟通通訊社２日專訊》渣打集團（０２８８８）公布，今年９月底止三個月業績，第三
季除稅前基本溢利為１０﹒７５億（美元．下同），按年增長４４％；除稅前法定溢利為
９﹒９６億元，按年升１﹒２９倍。
　　季內，基本經營收入收入為３７﹒６５億元，按年升７％；信貸減值為１﹒０７億元，按年
減少７０％。（ａｃ）


　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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