【企業盈警】富士高實業料中期盈轉虧蝕最多２７００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》富士高實業（００９２７）公布，更新此前公布的盈利警告資料

，預料截至２０２１年９月３０日止六個月的中期期間將會錄得虧損介乎２５００萬元至

２７００萬元，而非前述的介乎１８００萬元至２３００萬元。去年同期該公司錄得股權持有人

應佔溢利約４６０萬元。（ａｃ）

