  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2021 12:08

【企業盈警】富士高實業料中期盈轉虧蝕最多２７００萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》富士高實業（００９２７）公布，更新此前公布的盈利警告資料
，預料截至２０２１年９月３０日止六個月的中期期間將會錄得虧損介乎２５００萬元至
２７００萬元，而非前述的介乎１８００萬元至２３００萬元。去年同期該公司錄得股權持有人
應佔溢利約４６０萬元。（ａｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS02/11/2021
【FOCUS】拜登COP26放豪言　煤炭州議員唱對台
專訪02/11/2021
【專訪】陶冬看地方財政：八省市有盈餘　粵滬江浙繳稅大頭
財經熱話02/11/2021
贛鋒鋰業獲Tesla訂單供貨三年　股價曾飆近一成
開市Good Morning02/11/2021
黃瑋傑：贛鋒獲Tesla訂單非新消息　前高位161元為短期關鍵位
中國故事01/11/2021
《神州經脈》財新製造業PMI重返擴張　人行大額收水滬指微跌
財經熱話01/11/2021
天貓香港參加天貓雙11全球狂歡季　夥本地社福機構開展公益活動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【Diva Bonus賞你】Huangjisoo純粹天然潔淨卸妝油

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金