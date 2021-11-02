【新冠肺炎】海洋光譜號取消航程，乘客將獲全額退回船票及稅費

《經濟通通訊社２日專訊》皇家加勒比國際遊輪宣布，由於早前被衞生署當局強制停航２１
天，決定取消「海洋光譜號」原訂於本月４日、６日及８日的３個航程。公司表示，對是次受政
府公布停航影響的乘客，公司將全額退回已支付的船票費用及港務稅費，乘客亦可以改期至部分
香港出發的海上遊航次。
「海洋光譜號」一名船員上月檢測結果呈陽性，被衞生署界定為復陽個案。（ｈｙ）
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