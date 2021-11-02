【香港政情】陳祖恒參選立法會料挑戰鍾國斌，金融界陳振英爭連任

《經濟通通訊社２日專訊》立法會選舉提名期進入第三日，今日繼續有人報名參選。香港紡

織業聯會會長陳亨利的弟弟、聯泰控股有限公司執行副總裁陳祖恒報名參選紡織及製衣界，料對

壘該界別現任立法會議員鍾國斌。他表示自己從事紡織業２０多年，希望助業界把握「十四五」

規劃及前海等機遇，亦希望盡快通關。



＊陳振英：歡迎他人參選＊



競逐連任金融界的陳振英獲保險界立法會議員陳健波、旅遊界議員姚思榮及中銀香港副總裁

龔楊恩慈站台。他稱新選舉制度開啟良政善治的里程碑，希望連用專業知識和議會經驗繼續服務

金融界和社會，助業界捕捉大灣區發展機遇，鞏固香港國際金融中心的地位。

被問到預料金融界會否出現競爭，陳振英指從傳媒報道得知或有人有意參選該界別，歡迎他

人參選，認為自《港區國安法》生效後，香港政治大環境大為改善，有更好具抱負人士參選是好

現象，產生良性競爭。



＊鳳凰衞視主持參選選委會界別＊



鳳凰衞視節目主持人曾瀞漪參選選委會界別，她稱自己在台灣出生及長大，到香港工作３０

多年，現已是香港永久居民，選舉改制後是服務香港社會很好的機會。她希望可促進在港台商與

台灣更多的交流，加深中港台之間的了解。（ｈｙ）

