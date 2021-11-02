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即市新聞

02/11/2021 16:33

《小傳日記》魚缸高開遭捧殺，內房買盤畀人拆，電車繼續自己炒！

　　《小傳日記》魚缸今日玩過山車非常刺激！「雙１１」購物節正式開始，有見阿里巴巴
（０９９８８）同京東（０９６１８）銷售數據表現唔錯，科技股龍頭普遍高開幾巴仙，帶動魚
缸高開高開４５４點報２５６０９點，惟幾乎為全日最高位。其後ＡＴＭ普遍升幅大為收窄，加
上金融加內房股又回吐跌死人，搞到恒指一度倒跌過百點，但好彩穩守二萬五關。最終魚缸收報
２５０９９點，跌５４點或跌０﹒２２巴仙，主板成交１４６０﹒１２億銀。國企指數報
８８６３點，跌３５點或跌唔夠１巴仙。恒生科技指數報６３１點４，升３４點或升１巴仙。
　　Ａ股都走弱。上證綜合指數報３５０５點，跌３８點或跌１巴仙，成交５８５５﹒１９億銀
人民幣。深證成份指數報１４３７７點，跌９９點或跌１巴仙，成交３４００﹒１６億銀人民幣

　　魚缸炒作「雙１１」概念，科技股普遍高開回落，不過多數勉強守住升幅。阿里
（０９９８８）升１巴仙，報１６１﹒６銀；京東集團（０９６１８）升３巴仙，報３１４﹒２
銀；美團（０３６９０）升１巴仙，報２７１銀；嗶哩嗶哩（０９６２６）升６巴仙，報６１４
銀。
　　國際評級公司穆迪發表報告話，內房如果再維持難融資狀態，或令行業違約問題漸趨嚴重，
內房股普遍下挫。融創（０１９１８）跌１０巴仙，報１４﹒８８銀；世茂（００８１３）跌７
巴仙，報１１﹒３２銀；龍湖（００９６０）跌６巴仙，報３４﹒９銀；潤地（０１１０９）跌
２巴仙，報２９﹒５５銀。
　　美股Ｔｅｓｌａ隔晚繼續創新高，帶動相關概念股普遍上揚。贛鋒鋰業（０１７７２）同
Ｔｅｓｌａ簽新產品供應合約，全日升３巴仙，報１４８﹒５銀；比亞迪（０１２１１）升４巴
仙，報２９７﹒６銀；億和（００８３８）升１巴仙曾再破頂，報１﹒８８銀；力勁
（００５５８）跌３巴仙，報１９﹒１２銀。
　　今日科技股高開低走都唔係最大問題，問題在於，升幅收窄後未見資金重新買上，反映魚缸
風險胃納依然較差，大家不宜太進取。無貨者望多一兩日先至決定撈唔撈短炒！
　　

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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