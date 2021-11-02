《小傳日記》魚缸高開遭捧殺，內房買盤畀人拆，電車繼續自己炒！

《小傳日記》魚缸今日玩過山車非常刺激！「雙１１」購物節正式開始，有見阿里巴巴

（０９９８８）同京東（０９６１８）銷售數據表現唔錯，科技股龍頭普遍高開幾巴仙，帶動魚

缸高開高開４５４點報２５６０９點，惟幾乎為全日最高位。其後ＡＴＭ普遍升幅大為收窄，加

上金融加內房股又回吐跌死人，搞到恒指一度倒跌過百點，但好彩穩守二萬五關。最終魚缸收報

２５０９９點，跌５４點或跌０﹒２２巴仙，主板成交１４６０﹒１２億銀。國企指數報

８８６３點，跌３５點或跌唔夠１巴仙。恒生科技指數報６３１點４，升３４點或升１巴仙。

Ａ股都走弱。上證綜合指數報３５０５點，跌３８點或跌１巴仙，成交５８５５﹒１９億銀

人民幣。深證成份指數報１４３７７點，跌９９點或跌１巴仙，成交３４００﹒１６億銀人民幣

。

魚缸炒作「雙１１」概念，科技股普遍高開回落，不過多數勉強守住升幅。阿里

（０９９８８）升１巴仙，報１６１﹒６銀；京東集團（０９６１８）升３巴仙，報３１４﹒２

銀；美團（０３６９０）升１巴仙，報２７１銀；嗶哩嗶哩（０９６２６）升６巴仙，報６１４

銀。

國際評級公司穆迪發表報告話，內房如果再維持難融資狀態，或令行業違約問題漸趨嚴重，

內房股普遍下挫。融創（０１９１８）跌１０巴仙，報１４﹒８８銀；世茂（００８１３）跌７

巴仙，報１１﹒３２銀；龍湖（００９６０）跌６巴仙，報３４﹒９銀；潤地（０１１０９）跌

２巴仙，報２９﹒５５銀。

美股Ｔｅｓｌａ隔晚繼續創新高，帶動相關概念股普遍上揚。贛鋒鋰業（０１７７２）同

Ｔｅｓｌａ簽新產品供應合約，全日升３巴仙，報１４８﹒５銀；比亞迪（０１２１１）升４巴

仙，報２９７﹒６銀；億和（００８３８）升１巴仙曾再破頂，報１﹒８８銀；力勁

（００５５８）跌３巴仙，報１９﹒１２銀。

今日科技股高開低走都唔係最大問題，問題在於，升幅收窄後未見資金重新買上，反映魚缸

風險胃納依然較差，大家不宜太進取。無貨者望多一兩日先至決定撈唔撈短炒！





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