《真知灼見－溫灼培》英鎊轉弱非無因

《真知灼見》英倫銀行本周四（４日），本港時間晚上８：００將公布議息結果。加息１５

基點是市場共識，加息２５基點機會率是六成。議息會對英鎊投資者而言肯定是頭等大事。議息

會議結果可能性有三個。不加息，加１５基點，及加２５基點。不加息肯定令市場失望，這可視

為不利於英鎊匯價。加息１５基點是意料中事，料市場反應會較溫和。但加息後重點關注是否會

對英國聖誕銷情帶來負面影響。一點必須理解，供應瓶頸問題已使英國零售商貨架缺貨，今年聖

誕銷售已難做到應有業績水平。如再加上加息因素，對英國零售商肯定是雪上加霜。至於加息

２５基點，料對英鎊影響先升後跌。息率加幅大於市場預期，對英鎊可能會帶來即時刺激作用。

但加息過大英國零售商就更難承受。英經濟一旦轉差，英鎊前景可想而知。



＊英法爭議對英鎊視為隱憂＊



上述只是議息會單一事項對英鎊帶來的影響。還有要留意是最近英國與法國就魚業的爭議。

始終，歐盟體系大，英國少，雙方一旦起衝突對英經濟影響較負面。雖說英國與歐盟大部分的貨

物互相往來是不用徵關稅，但由於英國已非歐盟的一部分，貨物往來仍是要過關卡。只要歐盟把

關卡檢查拖慢，便足以使英國出口有所損失。而事實上，現在不少貨車司機不願駕車過關，據了

解也是因為報關費時所致。單是這一因素便足以使現在英國零售商貨架缺貨。倘事情鬧大英經濟

以至英鎊如何將可想而知。料英鎊１﹒３８美元阻力大，長遠方向看淡，短線還看聯儲局本周議

息決策。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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