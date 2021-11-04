《宏觀銓局－馬桂銓》從滯脹至再通脹

《宏觀銓局》在筆者１０月放大假之前，投資者紛紛對於低增長、高通脹，亦即是滯脹表達

深切關注。特別是市場開始調低美國第三季經濟增長預期，令筆者擔心美國股市的表現。一般來

講，當經濟前景調低，對經濟增長較敏感的資產類別如股票自然要作出調整。不過，在９月初至

１０月初期間的調整只是不足６％，標普５００指數在十月已經幾乎收復全部失地。

在過去幾日，不論年期長短的美國公債孳息率都上升。兩年期由９月初的０﹒２％升至

０﹒５％，為去年３月肺炎疫情首次打擊美國以來的最高水平。十年期公債息率亦從１﹒２８％

升至本周的１﹒７％。短期債券息率領上升，是因為更多投資者相信通脹升溫會導致聯儲局提早

加息。至於十年期債券息率上升，則顯示投資者對美國長期經濟增長更具信心。投資者在９月時

比較在意滯脹的風險，令其後出現再通脹或者經濟復甦的預期，而近日市場種種指標亦令人對情

況更趨樂觀。

美國就業市場持續強勁。９月份失業率下跌至４﹒８％，比市場預期要低，而薪金上升的壓

力日漸提高，顯示就業市場非常穩健。營商氣氛依舊正面，即使費城聯儲銀行的指標數字從對上

一個月的３０﹒７回落至２３﹒８，但新訂單、就業及出貨量等範疇都有改善。然而，ＧＤＰ增

長放緩，新屋動工量亦見回落，九月工業生產下跌１﹒３％，在在突顯夏季的軟弱經濟延續至９

月份。故此，第三季度強勁的企業表現，可以為投資者紓緩緊張氣氛。

早前市場預計企業第三季收入會增長１４％，盈利則會提高２９﹒６％。至今標普５００指

數成分股已經有兩成一企業公布了第三季業績，總體成績優秀，平均盈利比預測高１２﹒７％，

更有八成企業的表現好過預期。企業盈利相當理想，應該可以加強投資者信心。

資產配置方面，以中長期投資（即一年或更長）的角度而言，筆者繼續偏好股票多於政府債

券。然而，在業績期過後，正面因素都已反映在股價內，美股波動似有反彈的可能，更令筆者留

意的是，成本價格持續上升，將會拖累企業的邊際利潤。在短期內，市場一般對此都會有負面反

應，但以中長期來看，美國前景仍然向好。通脹升溫主要是因為原材料和勞動力短缺，以致生產

減慢、價格上升。不久將來這種失衡會消失，供應鏈自會恢復正常。股票方面，筆者依然喜愛估

值較低，例如歐洲股票及美國金融、原材料、能源及工業板塊。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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