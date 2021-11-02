《鍾之日記》京城現疫情，Ａ場恐慌跌

《鍾之日記》１１月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



商務部昨日（１日）發文表示，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生

活和突發情況的需要，一石激起千重浪，引發網友各種猜測討論，包括疫情擴散要封城、甚至要

預防戰爭等等。儘管官媒《經濟日報》急發文章為輿論「降溫」，指不要誤讀及過度解讀，文章

指商務部鼓勵儲存生活必需品獲密切關注可以理解，通知的本意就是怕疫情散點突發讓人們措手

不及，稱「大家想象力不要太豐富」。

不過，內地疫情存在擴散危機，北京市疾病預防控制中心最新通報，北京今日新增４例本土

新冠肺炎確診病例，他們為一家４口，在北京汽車股份有限公司（順義區）工作的男子確診，其

妻女及母親亦中招，他們的活動軌跡涉及朝陽區、順義區、平谷區。下周（８日－１１日）六中

全會在北京召開，令北京疫情更為人關注。



＊港股六連跌，Ａ場曾失３５００＊



恐慌情緒殺到，引發權重股急跌，滬綜指跌幅一度擴大至近１﹒９％，低見３４７７﹒６６

點，穿三千五兼創下自今年８月底以來新低。不過尾盤股市稍見回穩，滬指全日跌１﹒１％，報

３５０５﹒６３點守住三千五，深成指跌０﹒６９％，創業板指則因半導體股拉動而收升

０﹒２３％。人行今日再度淨回籠１９００億元人民幣，兩日收水３８００億元人民幣。兩市成

交１２５８１億元人民幣，按日增長２﹒９％，刷新逾一個月新高，亦是連續第８個交易日成交

破萬億元。

受累Ａ場下跌，香江魚缸雖曾反彈逾４００點，但仍收跌告終，連跌六個交易日。恒指今早

高開４５４點，甫開曾升４８５點，見２５６３９點全日高，午後倒跌，曾挫１２３點，見

２５０３０點全日低，收報２５０９９點，跌５４點或０﹒２％。大市成交額１４６０﹒１２億

元，為１０月２１日以來最高。



＊內房危機未完，陽光城陷違約邊緣，融創插近一成＊



中國地產銷售排名前２０的陽光城（深：０００６７１）第三季度出現巨虧，並陷入債務違

約邊緣。陽光城為旗下多隻債券尋求展期，包括三隻美元債提出交換要約，以及對五隻美元債的

契約修訂進行同意徵求。消息導致兩隻境內公司債「２０陽城０３」和「２０陽城０１」跌

４１％及３８％，並觸發停牌。

評級機構穆迪表示，將陽光城評級調降至ＣＡＡ２╱ＣＡＡ３，稱降級是反映陽光城更多流

動性風險。穆迪又指，在融資環境緊張的情況下，未來６－１２個月中國的房地產銷售將保持疲

軟，而違約問題同時加速了市場對內房債券的拋售，令房企再融資風險將保持高企，流動性問題

雪上加霜。

內房股今日集體捱沽，融創（０１９１８）插水９﹒６％七連跌，世茂（００８１３）瀉

６﹒６％，龍湖（００９６０）急跌５﹒６％，雅居樂（０３３８３）走低５﹒２％，旭輝

（００８８４）跌３﹒５％，中國恒大（０３３３３）挫２﹒９％，潤地（０１１０９）跌

２﹒２％。

另一方面，泰禾集團（深：０００７３２）表示短期流動性出現困難，截至第三季報披露日

，已到期未歸還借款金額為４９６﹒８８億元人民幣，現正全力推進債務重組。



＊進入特斯拉供應鏈，贛鋒鋰業攪局叫板「寧王」＊



鋰電有價，鋰業公司更有價。市場對加拿大千禧鋰業公司（Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ

Ｌｉｔｈｉｕｍ）競購戰進入白熱化，正當寧德時代（深：３００７５０）認為收購「十拿九穩

」時，半路殺出個程咬金，另一間加拿大鋰項目開發商美洲鋰業（Ｌｉｔｈｉｕｍ

Ａｍｅｒｉｃａｓ）最新提出以大約每股４﹒７加元的價格收購千禧鋰業，較寧德時代提出的價

格高出０﹒８５加元或２２﹒１％。美洲鋰業董事會決定予寧德時代十天時間匹配新報價，寧德

時代已確認上述消息。

交易生變之際，網絡傳言四起。據報道，美洲鋰業是一家在美國及加拿大兩地上市的企業，

中國另一鋰電巨頭贛鋒鋰業（０１７７２）持有該公司１２﹒５％的股份。外界傳言是贛鋒鋰業

「指使」美洲鋰業「挖墻腳」，不過贛鋒鋰業相關負責人向內媒否認，稱公司未參與到美洲鋰業

有關議案的討論中。

與此同時，贛鋒鋰業還傳出好消息，與全球電動車龍頭特斯拉簽訂３年供貨合同，向對方供

應電池級氫氧化鋰產品，眾所周知寧德時代是特斯拉的動力電池最大供應商，贛鋒鋰業勢必攪局

。贛鋒鋰業Ｈ股全日價升３﹒４％，報１４８﹒５元；寧德時代今日仍升１﹒２％。



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