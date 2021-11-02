【新冠肺炎】上海迪士尼樂園在滬相關人員核酸檢測結果均為陰性

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公
室通報，對１０月３０日、３１日期間進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的相關人員以及場所防
疫排查工作順利進行。截至今早８時，共篩查相關人員６﹒６萬人次，採集相關環境等樣本
１０１６份，核酸檢測結果均為陰性。上海昨日無新增本土新冠肺炎確診病例，發現境外輸入確
診病例５例。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事01/11/2021
《神州經脈》財新製造業PMI重返擴張 人行大額收水滬指微跌
|財經熱話01/11/2021
天貓香港參加天貓雙11全球狂歡季 夥本地社福機構開展公益活動
|財經熱話01/11/2021
奈雪的茶發盈警跌近一成 內地餐飲股憂監管同下挫
|財經熱話01/11/2021
【復牌爆升】保利協鑫曾飆逾八成、成交冠主板 專家籲套現保平安
|財經熱話01/11/2021
吉利發新股增持極氪 大行唱好仍跌近半成
|專訪01/11/2021
【專訪】陶冬：美債收益線亮起加息訊號 美聯儲猝不及防
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰