【新冠肺炎】上海迪士尼樂園在滬相關人員核酸檢測結果均為陰性

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公

室通報，對１０月３０日、３１日期間進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的相關人員以及場所防

疫排查工作順利進行。截至今早８時，共篩查相關人員６﹒６萬人次，採集相關環境等樣本

１０１６份，核酸檢測結果均為陰性。上海昨日無新增本土新冠肺炎確診病例，發現境外輸入確

診病例５例。

