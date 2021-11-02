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02/11/2021 08:59

《駐京專電》習近平：應對氣候變化及推動經濟復甦是時代課題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家主席習近平向《聯合國氣候變化框架公
約》第二十六次締約方大會世界領導人峰會，發表書面致辭。習近平指出，目前氣候變化的不利
影響日益顯現，全球行動的緊逼性持續上升，如何應對氣候變化、推動世界經濟復甦是時代課題

　　習近平提出３點建議；第一是維護多邊共識，各方應在已有的共識基礎上，增強互信，加強
合作；
　　第二是聚焦務實行動，發達國家不單止要做得更多，亦要為發展中國家做得更好，提供支持

　　第三是加速綠色轉型，以科技創新為驅動，推進能源資源、產業結構、消費結構轉型升級，
推動經濟社會綠色發展。
　　習近平強調近期中國發布《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見
》和《２０３０年前碳達峰行動方案》，亦將陸續發布能源、工業、建築、交通等重點領域，及
煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案，出台科技、碳匯、財稅、金融等保障措施，形
成與碳達峰、碳中和有關的政策體系，明確時間表、路線圖、施工圖。
　　世界領導人峰會於１１月１日至２日在格拉斯哥《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締
約方大會期間舉行。

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