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02/11/2021 09:10

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診５４宗，黑龍江２７宗北京１例

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家衛健委公布，昨日（１日）全國報告新增確診病例７１例。
其中，本土病例５４例（黑龍江２７例，其中黑河市２６例、哈爾濱市１例；河北８例，其中石
家莊市４例，辛集市４例；甘肅８例，均在天水市；山東３例，均在日照市；內蒙古２例，均在
阿拉善盟；江西２例，均在上饒市；青海２例，均在西寧市；北京１例，在昌平區；寧夏１例，
在銀川市），含５例由無症狀感染者轉為確診病例（山東３例，江西２例）。境外輸入病例１７
例。無新增死亡病例。新增疑似病例２例，均為境外輸入病例（均在上海）。
　　當日新增治愈出院病例２８例，解除醫學觀察的密切接觸者５６６７人，重症病例較前一日
增加２例。境外輸入現有確診病例３７９例（其中重症病例２例），現有疑似病例３例。累計確
診病例９６５４例，累計治愈出院病例９２７５例，無死亡病例。
　　全國現有確診病例９１２例（其中重症病例３５例），累計治愈出院病例９１７６６例，累
計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９７３１４例，現有疑似病例３例。累計追蹤到密切
接觸者１２５８５６０人，尚在醫學觀察的密切接觸者３８６６０人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８８４１例。其中，香港特別行政區１２３４７例（出
院１２０３４例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７３例），台灣地區
１６４１７例（出院１３７４２例，死亡８４７例）
　　全國昨日報告新增無症狀感染者１３例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例９例（境外輸
入４例）；當日解除醫學觀察１０例（境外輸入９例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者３９２例
（境外輸入３５１例）。（ｗｌ）

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