【解決電荒】據報中煤１０月煤炭保供創歷史新高，預計同比增一成

《經濟通通訊社２日專訊》據內地媒體報道，１０月１日至２７日，中煤集團
（０１８９８）（滬：６０１８９８）完成商品煤產量１６２７萬噸，日均產量６０﹒２５萬噸
，創歷史同期最高。預計１０月份生產商品煤１８０２萬噸，同比增長１０﹒８％。
四季度，中煤集團除保證企業長協兌現之外，還新增了１６２０萬噸的保供任務，對應東北
三省、京津冀等重點區域的煤炭保供。（ｄｗ）
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