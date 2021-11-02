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即市新聞

02/11/2021 14:35

《Ａ股焦點》官媒稱不要過度解讀儲存必需品，食品飲料股仍逆市升

　　《經濟通通訊社２日專訊》商務部昨日（１日）發文表示，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量
的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要，引發網友各種猜測討論，包括疫情擴散要封城
、甚至要預防戰爭等等。官媒午間發文為輿論「降溫」，指不要誤讀及過度解讀。
　　不過，滬深食品飲料板塊今日逆市衝高，甘化科工（深：０００５７６），千禾味業
（滬：６０３０２７），京糧控股（深：０００５０５）漲停，金健米業（滬：６００１２７）
升９﹒９％，三全食品（深：００２２１６）升７﹒７％，安井食品（滬：６０３３４５）升
８﹒６％。
　　商務部發布《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，提到鼓勵家
庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況需要；加強應急投放網絡建設
，優化應急投放集散地和投放網點，確保投放渠道暢通有效。
　　官方媒體《經濟日報》發表文章指，網友的密切關注可以理解，但如果因此過度腦補，累積
焦慮，完全沒有必要。通知的本意就是怕疫情散點突發讓人們措手不及，稱「大家想象力不要太
豐富」。文章指，這句話主要是針對疫情防控，部分小區臨時封控，可能造成生活不便。從長期
看，也是倡導居民提高應急管理意識，增加必要家庭應急商品儲備，作為國家應急體系的必要補
充。（ｄｗ）

　

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