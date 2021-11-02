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即市新聞

02/11/2021 09:37

【債務風險】陽光城與美元債投資者溝通展期，遭多機構下調評級

　　《經濟通通訊社２日專訊》當前內房融資環境偏緊，加上樓市調控措施打擊物業銷售對回款
形成一定壓力，導致房企債務危機「前赴後繼」。陽光城集團（深：０００６７１）最新披露，
大公和東方金誠雙雙下調其評級展望。公司還表示，以就２０２２年１月份前到期的美元債等公
開市場債務與相關投資人溝通相應展期計劃。公司昨日（１日）亦在離岸市場就美元債兌付提出
交換兌付，消息公布後公司境內債急瀉３７％並兩度臨停。
　　根據公司在深交所最新公告，大公國際將公司評級展望調整為負面，主體信用等級維持
ＡＡＡ。陽光城在另一份公告中表示，東方金誠國際亦將公司主體信用評級由ＡＡＡ下調至ＡＡ
＋，評級展望由穩定下調至負面。
　　此外，在第三季業績公布後，公司股價連日破底。陽光城另就股價異動公告稱，昨日收到控
股股東陽光集團通知，因其部分帳戶維持擔保比例低於平倉線，當日被動平倉減持２７８４萬股
公司股票，佔總股本的０﹒６７％。

＊１１月到期債務集中＊

　　數據顯示，陽光城短期內債務到期較為集中，償債資金籌措壓力大。截至今年９月末，公司
全部有息債務８９１﹒４８億元（人民幣．下同）。１１月到期債務較為集中，包含將於１１月
１９日到期的餘額俄日６﹒３７億元私募債「１８陽光０４」，及將於１１月１２日行權的美元
債約２﹒４７億美元，同時還包括資產支持證券等債務的償付。
　　陽光城今早續低開尋底，現跌１％，報２﹒９５元，市值縮至１２２億元。（ｗｌ）

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