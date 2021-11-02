《股林淘金－林家亨》美股俏特斯拉千二美元，港股料有資金回流　

《股林淘金》美國企業公布的業績表現理想，加上美國財長耶倫表示美國的通脹問題僅屬短

期性質，美股又再向好，三大指數再創新高紀錄，Ｔｅｓｌａ股價上升８﹒４９％突破１２００

美元，市值已達１２１３７億美元之巨，是以往美國汽車龍頭通用汽車市值之１５倍。中慨電車

股蔚來在美國上升３﹒６３％、小鵬上升２﹒６６％及理想汽車下跌０﹒８９％。

其他港股ＡＤＲ表現如下：騰訊（００７００）上升１２﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）

上升６元；港交所（００３８８）上升３﹒２１元；美團（０３６９０）上升１２﹒４元；京東

（０９６１８）上升１４﹒６５元；網易（０９９９９）上升７﹒２３元；比亞迪

（０１２１１）上升４﹒５８元。

人民幣兌美元持績上升至６﹒３９５，預計今日（２日）港股有資金回流現象，預期恒指反

彈上升有３００多點附近或以上，可重上保力加通道中軸線２５２６０點之上；清潔能源板塊╱

電車股應受追捧，內房股及航空股板塊也應會有資金吼低吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



