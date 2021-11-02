《全球視野－胡一帆》中美關係

《全球視野》自３月份阿拉斯加會談以來，中美關係開始顯現緩和跡象。繼中國國家主席習

近平於９月應約與美國總統拜登通電話後，雙方正在為兩國領導人的視訊會議做準備。此前中美

也就貿易、軍事和人權等議題進行了幾輪高級別會談。儘管局勢依然緊張，但這意味著兩國有意

在具有共同利益的領域開展合作，應有助於降低不確定性。



＊地緣政治╱外交＊



中國國家主席習近平於９月應約與美國總統拜登通話後，雙方正在為兩國領導人的視訊會議（

可能於１１月舉行）做準備。中美兩國致力於以負責任的方式管理兩國關係，並挖掘互利共贏的

合作潛力。

兩國領導人於９月１０日進行第二次通話。雙方同意在氣候變化、疫情防控和經濟復甦等存在

共同利益的領域開展合作，並保持定期深入溝通。

兩國於９月２８至２９日以視頻方式舉行中美國防部工作會晤。雙方就台灣海峽和南海軍事活

動等共同關心的問題交換了意見，並同意加強軍事合作。儘管該地區局勢依然緊張，但這降低了

發生武力衝突的可能性。

７月２６日，中國國務委員兼外長王毅在天津會見美國常務副國務卿舍曼。雙方就人權問題、

中國政府對新疆和台灣地區的立場以及新冠病毒溯源調查進行了討論，並同意未來將再次進行溝

通。



＊科技＊



在２０２０年１１月至２０２１年４月期間，美國政府批准了一系列出口許可，允許美國供應

商向華為和中芯國際（儘管兩者仍在美國貿易實體清單上）出售價值６１０億美元的科技產品。

不過，５Ｇ晶片等敏感產品依然受限。

８月２５日，美國批准相關供應商向華為出售用於汽車零部件的晶片。



＊貿易＊



１０月９日，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪舉行視頻通話，討論了第一階段貿易

協定的落實情況。戴琪表示中國仍遠落後於年底到期的採購目標，截至８月的購買規模較

２０２１年目標仍相差３０％。９月１６日，中國將８１種美國產品的關稅豁免延長至２０２２

年４月，包括木製品、醫療設備和電動車電池等。雙方同意繼續進行貿易談判與合作。

７月１４日，美國參議院通過了禁止從中國新疆地區進口商品的法案。



＊金融╱資本市場＊



國家網信辦於７月１０日提出新規，掌握超過１００萬使用者個人資訊的運營者赴國外上市前

，須得到政府批准。這主要是影響互聯網平台公司。因此，香港地區可能將成為企業上市首選之

地。

美國證券交易委員會增加了對中國企業赴美上市的資訊披露要求。中國企業須充分解釋其法律

結構，尤其是可變利益實體（ＶＩＥ）架構，並在上市前披露監管和政治風險。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆》



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