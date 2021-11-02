《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４００９，較
上個交易日升１８３點子，上個交易日報６﹒４１９２。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７２點子，報６﹒３９６０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０３２。
瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，病毒傳播會進一步壓低中國經濟增長前景，會拖累人民
幣匯率，另外中美貨幣政策分化也會推動人民幣回到６﹒４－６﹒５交易區間。（ｊｔ）
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02/11/2021 09:48
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７２點子，報６﹒３９６０
《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４００９，較
上個交易日升１８３點子，上個交易日報６﹒４１９２。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７２點子，報６﹒３９６０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０３２。
瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，病毒傳播會進一步壓低中國經濟增長前景，會拖累人民
幣匯率，另外中美貨幣政策分化也會推動人民幣回到６﹒４－６﹒５交易區間。（ｊｔ）
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