【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７２點子，報６﹒３９６０

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４００９，較

上個交易日升１８３點子，上個交易日報６﹒４１９２。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７２點子，報６﹒３９６０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４０３２。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，病毒傳播會進一步壓低中國經濟增長前景，會拖累人民

幣匯率，另外中美貨幣政策分化也會推動人民幣回到６﹒４－６﹒５交易區間。（ｊｔ）

