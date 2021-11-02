【債務風險】陽光城遭穆迪下調長期企業家族評級

《經濟通通訊社２日專訊》再有內房爆發流動性風險，全國房企二十強企業陽光城

（深：０００６７１）透露，計劃就明年１月份前到期的美元債與相關投資人溝通展期，引發債

市恐慌。國際評級公司穆迪將陽光城的長期企業家族評級從Ｂ２下調至Ｃａａ２。陽光城現價跌

１﹒７％，報２﹒９３元人民幣。（ｅｙ）

