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即市新聞

02/11/2021 11:07

【海航動向】海航紐約公園大道商廈申破產，恐遭折價出售

　　《經濟通通訊社２日專訊》海航集團的關聯公司ＰＷＭ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ日前在美國向法庭聲請破產保護，ＰＷＭ持有的主要資產為一座位於紐約
公園大道２４５號的商業大廈。公園大道２４５號商廈於２０１７年被海航集團買下，成交價高
達２２﹒１億美元（折合約１７２億港元），令該商廈成為曼哈頓的「地王」。
　　不過翌年海航債務危機爆發，集團將該商廈部分股權出售予美國一家寫字樓ＲＥＩＴ　ＳＬ
　Ｇｒｅｅｎ，並交由對方處理商廈的租務工作。根據法庭文件，ＰＷＭ將公司財務問題歸咎於
ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ，其表示，自從主要租戶美國職業棒球大聯盟遷出後，ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ數年
來都未能為商廈找到可以替代的承租人，這也是ＰＷＭ申請破產的主要原因，海航集團正在尋求
撤掉ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ的管理角色。
　　ＰＷＭ向法庭表示，若原來美職棒大聯盟租借的辦公室位置未能找到合適的承租人，公司將
被追討一筆１９００萬美元的按揭貸款，若公司現金被貸款方沒收，則可能導致公司無法分紅，
屆時ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ有權取消該商廈的贖回權，繼而將商廈據為己有，相當於以折價收購整幢
物業。
　　ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ則對媒體反駁海航的指控，稱這是海航為求推卸責任所作出的「絕望嘗試
」。ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ表示，海航因債務問題對物業投資不足，相反是ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ向物業
投入了近１﹒５億美元的自有資金，並盡責處理租務工作。（ｅｙ）

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