【重拳監管】信通院：截至９月底中國上市網企市值環比降近２８％

《經濟通通訊社２日專訊》中國信通院表示，２０２１年三季度，由於國家政策的強力監管

以及疫情等不確定因素的影響，中國上市互聯網企業市值大幅下降。截至２０２１年９月底，中

國上市互聯網企業總市值達１３﹒６萬億元人民幣，環比下降２７﹒８％。（ｗｌ）

