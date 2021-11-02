【ＦＯＣＵＳ】拜登ＣＯＰ２６放豪言，煤炭州議員唱對台

【ＦＯＣＵＳ】美國總統拜登周一（１日）出席聯合國氣候變化大會（ＣＯＰ２６），雄心

勃勃重申

美國將在２０３０年前將溫室氣體排放量減半之際，原本預期本周在國會表決的１﹒７５萬億美

元「重

建更好」法案，突遭當頭棒喝，參議員曼欽明確表態拒絕支持，因擔心通脹及赤字。由於該法

案包括５５５０億美元的清潔能源投資和應對氣候變化支出，議程受挫或意味華府應對氣候變化

雷

聲大雨點小。



＊曼欽明言不支持「重建更好」法案＊



第２６屆聯合國氣候變化大會（ＣＯＰ２６）在蘇格蘭開幕，「環保先鋒」拜登親臨會場致

詞時稱，

世界只剩一個簡短的時間窗口來提升應對氣候變化的目標，「這是決定性的十年，這期間我們

有機會證明自己。」

不過，就在他雄心勃勃重申美國將在２０３０年前將溫室氣體排放量減半的同日，被白宮稱

為

「美國史上應對氣候變化最大努力」的「重建更好（Ｂｕｉｌｄ ｂａｃｋ ｂｅｔｔｅｒ）」

法案，在國會山遭

遇重挫。

儘管法案規模已從最初的３﹒５萬億美元縮水至１﹒７５萬億美元，但過去三個月對此皆態

度曖昧

的西弗吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽，昨日突舉行新聞發布會，明言「在不知道該法案將如

何影響我們國家的債務和經濟的情況下，不會支持立法。」



＊５５５０億美元應對氣候變化支出無期＊



「重建更好」法案本就備受共和黨抨擊，拜登原指望憑民主黨在參議院的５１票走預算和解

程序過關，現時少了曼欽的關鍵一票，意味「重建更好」法案前途未卜；而另一項８月獲參議院

通過的１萬億美元基建法案，由於遭民主黨進步派扣為「人質」，在眾議院付諸表決也恐遙遙無

期。

據白宮發布的框架，「重建更好」法案除了投資兒童、家庭、看護、醫療、住房，一大重

點是５５５０億美元的清潔能源投資和應對氣候變化支出，其中包括３２００億美元用於清潔能

源稅收

抵免。

何解曼欽以一己之力跟拜登唱對台？分析就指，此跟其所在的西弗吉尼亞州是美國第二大

煤炭州有關。早前曼欽曾公開反對「清潔電力績效計劃（ＣＥＰＰ）」計劃（獎勵逐步從化石燃

料轉

向太陽能等再生能源的發電廠，反之則懲罰），並跟煤炭經紀公司Ｅｎｅｒｓｙｓｔｅｍｓ關係

不淺。

曼欽以小小一票為拜登的數萬億美元大動作設下巨型攔路石，或意味華府應對氣候變化雷

聲大雨點小。最新民調顯示拜登的支持率已節節下滑至４３％，不支持率接近５１％，「救救地

球」

出師未捷的拜登，明年中期選舉又能否保住民主黨多數席位？答案或已寫在牆上。

