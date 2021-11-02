  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2021 12:37

【ＦＯＣＵＳ】拜登ＣＯＰ２６放豪言，煤炭州議員唱對台

　　【ＦＯＣＵＳ】美國總統拜登周一（１日）出席聯合國氣候變化大會（ＣＯＰ２６），雄心
勃勃重申
美國將在２０３０年前將溫室氣體排放量減半之際，原本預期本周在國會表決的１﹒７５萬億美
元「重
建更好」法案，突遭當頭棒喝，參議員曼欽明確表態拒絕支持，因擔心通脹及赤字。由於該法
案包括５５５０億美元的清潔能源投資和應對氣候變化支出，議程受挫或意味華府應對氣候變化

聲大雨點小。

＊曼欽明言不支持「重建更好」法案＊

　　第２６屆聯合國氣候變化大會（ＣＯＰ２６）在蘇格蘭開幕，「環保先鋒」拜登親臨會場致
詞時稱，
世界只剩一個簡短的時間窗口來提升應對氣候變化的目標，「這是決定性的十年，這期間我們
有機會證明自己。」
　　不過，就在他雄心勃勃重申美國將在２０３０年前將溫室氣體排放量減半的同日，被白宮稱

「美國史上應對氣候變化最大努力」的「重建更好（Ｂｕｉｌｄ　ｂａｃｋ　ｂｅｔｔｅｒ）」
法案，在國會山遭
遇重挫。
　　儘管法案規模已從最初的３﹒５萬億美元縮水至１﹒７５萬億美元，但過去三個月對此皆態
度曖昧
的西弗吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽，昨日突舉行新聞發布會，明言「在不知道該法案將如
何影響我們國家的債務和經濟的情況下，不會支持立法。」
　
＊５５５０億美元應對氣候變化支出無期＊

　　「重建更好」法案本就備受共和黨抨擊，拜登原指望憑民主黨在參議院的５１票走預算和解
程序過關，現時少了曼欽的關鍵一票，意味「重建更好」法案前途未卜；而另一項８月獲參議院
通過的１萬億美元基建法案，由於遭民主黨進步派扣為「人質」，在眾議院付諸表決也恐遙遙無
期。
　　據白宮發布的框架，「重建更好」法案除了投資兒童、家庭、看護、醫療、住房，一大重
點是５５５０億美元的清潔能源投資和應對氣候變化支出，其中包括３２００億美元用於清潔能
源稅收
抵免。
　　何解曼欽以一己之力跟拜登唱對台？分析就指，此跟其所在的西弗吉尼亞州是美國第二大
煤炭州有關。早前曼欽曾公開反對「清潔電力績效計劃（ＣＥＰＰ）」計劃（獎勵逐步從化石燃
料轉
向太陽能等再生能源的發電廠，反之則懲罰），並跟煤炭經紀公司Ｅｎｅｒｓｙｓｔｅｍｓ關係
不淺。
　　曼欽以小小一票為拜登的數萬億美元大動作設下巨型攔路石，或意味華府應對氣候變化雷
聲大雨點小。最新民調顯示拜登的支持率已節節下滑至４３％，不支持率接近５１％，「救救地
球」
出師未捷的拜登，明年中期選舉又能否保住民主黨多數席位？答案或已寫在牆上。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話02/11/2021
雙11購物節銷售佳　阿里京東曾升近半成
財經熱話02/11/2021
【轉吼比亞迪？】贛鋒獲Tesla訂單兼摩笛吹奏 惟弱勢仍未改？
FOCUS02/11/2021
【FOCUS】拜登COP26放豪言　煤炭州議員唱對台
專訪02/11/2021
【專訪】陶冬看地方財政：八省市有盈餘　粵滬江浙繳稅大頭
財經熱話02/11/2021
贛鋒鋰業獲Tesla訂單供貨三年　股價曾飆近一成
開市Good Morning02/11/2021
黃瑋傑：贛鋒獲Tesla訂單非新消息　前高位161元為短期關鍵位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金