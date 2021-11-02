《匯市縱橫－蕭啟洪》妳敢不給，我給妳搗蛋

《匯市縱橫》今年萬聖節剛巧是周末，相信有不少讀者都會趁機會相約一眾好友一同歡度這

個西方「鬼節」，還會以「扮鬼扮馬」的盛裝出席派對，或是到酒吧暢飲一番；家長們亦會為子

女悉心打扮到主題樂園慶祝，不管是大朋友還是小朋友都會玩得盡興，惟未知妳的「三魂七魄」

於本周初上班時是否收拾好心情了嗎？說到以「慶祝」和「歡度」來形容鬼節似乎有點格格不入

，鬼節，顧名思義，即鬼過的節日，民俗演化為常人祭拜鬼神之俗。鬼節有中外之分，在中國有

四大鬼節，分別是清明節、農歷三月三、七月十五、十月初一。國外鬼節中有墨西哥鬼節，泰國

鬼節等，但最著名的還是大人和小朋友都不怕的「萬聖節」。



以現今的扮裝而言，未知妳今年在街上是否看到有人穿上一套帶有特別號碼「４５６」和「

００１」出現的綠色運動服，又或者是全套紅色的守衛裝服，再配帶上不同以正方形、三角形、

圓形等圖案的詭秘面罩，可以話非常之搶眼呢？如果我不說，妳可能還會以為是誰學校的學生剛

剛下課了！原來，這是今期全球最爆紅韓劇《魷魚遊戲》中的大小角色的奇裝異服。然而，筆者

還是喜歡看小朋友扮演各種的趣怪造型。當夜幕降臨，小孩便會裝扮成各種可愛的鬼怪，或戴上

千奇百怪的面具，同時提上一盞「杰克燈」（即南瓜燈籠）便跑出去，向逐家逐戶地敲門，便會

說一句「不給糖果就搗蛋」，當大家看到小朋友的可愛造型時已忍不住捧腹大笑了。



然而，若然妳想取悅紅顏一笑，事前工夫絕不可馬虎。但在網上商店去搜羅這些裝扮服飾和

道具等都不是容易事，據悉較早時在亞洲最大的網購平台都出現斷貨及未能發貨的情況，令一眾

喜愛角色扮演者快要崩潰了，反映「供求失衡」不只在能源市場才會發生。近幾個月來，看到英

國油站缺油，歐盟電力供應緊張，美國天然氣不足夠用，印度煤炭供應困難，中國採取限電措施

，巴西電力供應也問題多多等；眼下，全球看似正面臨一場能源危機嗎？非也，箇中原因源自於

一場世紀「疫情」所致，引發了能源「短缺」問題，而非能源「危機」的恐慌之說。由疫情發展

迄今，受到各國的防疫限制導致很多產業的供應鏈被逼中斷或拖延；加上貿易保護主義抬頭、市

場壟斷、人口老齡化所帶來的勞動力短缺等都是當前供應端短缺的成因。隨著今年環球經濟復甦

，能源需求快速回升，而能源供應恢復？非常緩慢，因此造成了能源市場大混亂的局面。接下來

，如果明年下半年全球疫苗接種率能夠有較大提升，相信各國之間供應鏈的差異將會逐步收窄。



換句話說，其實要解決供應鏈危機本應是不困難和暫時的，但如今要面對某些國家以政治掛

帥的保護主義抬頭與病毒變種的雙重挑戰下，這個問題或將持續到明年很長一段時間。從經濟學

的說法，商品的價格若是由供求關係來決定，如果供應鏈持續受困擾，通脹可能將對中長期經濟

增長前景構成風險。而目前正值是美國聯儲局準備收緊貨幣政策的敏感時期，若一步錯，步步錯

，就真是「一子錯滿盤皆落索」。現時市場對其貨幣政策的關注點正在轉變，不單是著眼縮減買

債的規模，更轉向多看聯儲局如何解釋通脹急升，以及明年的加息指引。按照美債息率期貨價格

顯示，交易商正押注美聯儲將分別於明年７月及１２月連環加息合共兩次的預期。根據數據顯示

，隔夜逆回購規模突破１﹒３５萬億美元，再創歷史新高，反映市場流動性過剩的現象。（注：

美聯儲逆回購主要作用是回籠資金，方向與中國央行公開市場操作的逆回購相反）故此，對於美

聯儲在本周會議上宣布縮小購債規模已無懸念。



就美國何時加息一談，筆者認為美聯儲至少還需等待６至９個月之後，再視乎經濟回復情況

和那些不確定風險是否消散才可得知。無疑，通脹正在美國及全球各地持續攀升，導致亞洲有部

分國家加息，但沒什麼啟示性；而筆者有感，不論是美聯儲或是拜登政府都不太願意加息，又時

常發表指通脹高只是一個短期現象，也許只是她們在尋找推遲加息的藉口。然而，一旦通脹演變

成長期問題，那就將會對股票和債券均構成不利影響，意味平衡配置股債之投資組合的分散投資

優勢將被削弱。而另一個關鍵點是，中美貿易失衡亦是造成美國通脹上升的成因，過去美國商界

已敦促美中重啟貿易談判最重要的原因是希望能夠通過啟動談判來降低美中關係繼續惡化的不確

定性。但從客觀而論，短期重啟談判美中雙方均有阻力，故此明年美國通脹續高企的機會較大。



由此可見，縮減買債已是市場共識，若然美聯儲膽敢不給，擔心一眾嘩鬼全都跑出來搗蛋一

番，反而令金融市場變得不穩定和難以預測呢！一盞南瓜燈，把快樂照遍；一頂南瓜帽，把幸運

籠罩；一雙南瓜靴，把坎坷踩爛；一輛南瓜車，駛向幸福明天。一個減少買債決定，揭開美國退

市序幕；一輪寬鬆時代終結，總會衍生退場風險；若然妳甚麼都不幹，妳是否愧對天下人？或者

，這是我們需提高警覺或重新部署的時候了。



＊本周策略＊



澳元：前周建議於０﹒７５２０水平沽出澳元兌美元已成交，目標０﹒７３２０，止蝕

０﹒７６５０。



歐元：上周建議候低於１﹒１５６０水平買入歐元兌美元已成交，目標１﹒１７６０，止蝕

１﹒１４００。



加元：上周建議候低於１﹒２３２０水平買入美元兌加元已成交，目標１﹒２５２０，止蝕

１﹒２２００。



英鎊：本周建議候低於１﹒３５００水平買入英鎊兌美元，目標１﹒３８００，止蝕

１﹒３４００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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