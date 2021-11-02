《股壇解碼－戴名》兩巨頭馬失前蹄，東風集團股份業績虎頭蛇尾

《股壇解碼》蘋果（ＡＡＰＬ）由於ｉＰｈｏｎｅ和移動穿戴設備的銷售低於預期，這是自

２０１８年底以來集團首次出現營收遜於市場預期的情況。蘋果（ＡＡＰＬ）受到供應鏈危機降

低了ｉＰｈｏｎｅ和其他產品的出貨量，加上經濟數據有轉弱的跡象，下一期的業績更加不表樂

觀；亞馬遜（ＡＭＺＮ）在後疫情時期的盈利下降近一半，Ｂｌａｃｋ Ｆｒｉｄａｙ的銷售情

況就更不樂觀，面對供應鏈緊張和勞動力成本上漲，人手短缺問題，預計將在本季度為亞馬遜

（ＡＭＺＮ）帶來數以十億美元的額外成本，種種不利因素加起來，亞馬遜（ＡＭＺＮ）新一季

的業績會不會見紅才是市場關注的地方。１０年期美債收益率在上周四（２８日）周五（２９日

）連升兩天，而且結束了之前連跌四天的行情，誰在大幅減持美債也是投資者的關注焦點。



＊窮追猛打＊



西方國家包括英國、加拿大、土耳奇，烏克蘭和列支敦士登等多個國家將根據ＷＴＯ的規則

從今年的１２月１日起取消對中國的最惠國待遇，中國商務部亦宣布將如實履行ＷＴＯ的規則，

這樣的話很有可能加速全球供應鏈的成本上漲，對一些不太富裕的ＷＴＯ成員國來說可能引起惡

性通脹，同時亦加快了產業鏈移至其他享有最惠國待遇的國家，新一輪的財富轉移亦因而開始。



＊初見端倪＊



證監會在上周六（３０日）發布了北京證券交易所（北交所）的主要上市制度規則，包括如

何發行上市，再融資，持續監管的三部分規章和相關的１１件規範性檔案，為了確保制度銜接，

全國股轉系統融資工具得到進一步完善，證監會並且修改非上市公眾公司監管的兩部分規章，制

定了掛牌公司定向發行可轉債的內容和格式準則，上述規則正式實施時間為１１月１５日，北交

所的開市時間基本上可以明確為今年的１１月１５日。證監明令嚴禁跨境炒股投資，當中點名的

富途（ＦＵＴＵ）和老虎證券（ＴＩＧＲ）都是在美國上市和受眾多國內散戶使用的平台，？然

監管機構已經點名，證監後續的動作將可能成為港股美股的黑天鵝。



＊有仇必報＊



上周恒指結算在２５３７７點，剛好是上周提到的２６０００點好倉期權減倉的位置調頭，

牛熊證的認購認沽比例上升至５９：４１，上月（１０月）認沽期權在２３８００點的倉位出現

調倉到１１月份的２３０００點認沽期權，１２月的２２０００點期權亦出現輕微加倉跡象，看

來淡友是有仇必報，估計本周會出現一個小反彈然後再向下，由於富途（ＦＵＴＵ）和老虎證券

（ＴＩＧＲ）已被中國證監點名，據官方數據這兩個集團單今年首季旗下客戶的資產值高達

８０９億美元，市場估計中國客戶資金佔約６０％，如果這兩間公司在業務上被認定違規而要沽

貨套現回國的話，新一場金融風暴即將形成，相信整個１１月走向應該以先高後低為主。



＊股票簡評＊



東風集團股份（００４８９）主要從事商用車，乘用車的製造和銷售業務，集團亦從事發動

機，汽車零部件和提供金融服務。剛公布的半年業績非常耀眼，營銷收入上升３８％，但投資者

不要忽略去年疫情關係令東風集團股份的銷售成本增加３９％，完全抵銷了收入的增幅，可以說

是空歡喜一場，嵐圖ｆｒｅｅ在高端新能源ＳＵＶ的銷售更是集團銷售收入的主要來源，但在一

芯難求的今天，能否提高交車量才是關鍵。據網上媒體報道，東風汽車集團第三季度純利潤同比

下滑９５％，如果報道屬實，東風集團股份下半年的業績相信不會好到那裡，全年業績能持平已

經不錯，投資者切勿因上半年亮麗業績而盲目追入，加上Ｒｅｙｎｏｌｄｓ Ｍａｒｇａｒｅｔ

（Ｍｅｇ）最近減持東風集團股份約１２７萬股，每股平均價約７﹒３６港元，總共套現約

９３７萬港元，Ｒｅｙｎｏｌｄｓ Ｍａｒｇａｒｅｔ （Ｍｅｇ）在減持後仍持有東風集團股

份的股份約８％股份，Ｒｅｙｎｏｌｄｓ Ｍａｒｇａｒｅｔ（Ｍｅｇ）早年在高位減持廣汽集

團（０２２３８）的準確度驚人，今次減持東風集團股份是否背後別有內情，投資者還是謀定而

動比較合適。

《資深市場人士戴名》



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